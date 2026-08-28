Busy Philipps: Ο σπάνιος όγκος στον εγκέφαλο και η διαίσθηση που της έσωσε τη ζωή – «Τι είμαι τελικά; Το πιο τυχερό κορίτσι στον κόσμο;» (video)

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Η Μπίζι Φίλιπς (Busy Philipps) σε συνέντευξή της στο People, αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση ενός όγκου στον εγκέφαλο. Παρότι δεν παρουσίαζε κάποιο σύμπτωμα εμπιστεύτηκε το ένστικτό της που της έλεγε πως κάτι δεν πήγαινε καλά, μια διαίσθηση που τελικά της έσωσε τη ζωή.

Η διάγνωση έγινε λίγο μετά τον θάνατο του συμπρωταγωνιστή της στο «Dawson’s Creek», Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ (James Van Der Beek), ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 48 του χρόνια νικημένος από τον καρκίνο του παχέος εντέρου, σύμφωνα με τον Guardian.

Busy Philipps y su lucha contra un tumor cerebral: “Agradezco seguir viva”. @people pic.twitter.com/uiw3jTItMA — Vía País (@ViaBsAscomar) August 27, 2026

«Εδώ και περίπου δύο χρόνια είχα την αίσθηση ότι ο εγκέφαλός μου δεν λειτουργούσε όπως παλιότερα. Έλεγα στους φίλους μου ότι το μυαλό μου σαν να είχε “χαλάσει”», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

Busy Philipps has revealed she had a malignant brain tumor removed weeks before she was set to start filming her new CBS show “Cupertino”:



“I’m grateful that I’m alive,” Philipps told People.



Despite her primary care physician reaffirming her health, Philipps decided to get a… pic.twitter.com/VC5ll0gK4o — Variety (@Variety) August 26, 2026

Η ηθοποιός που στη δημοφιλή σειρά υποδυόταν την Audrey Liddell δήλωσε στο περιοδικό «ευγνώμων» που είναι στη ζωή, περιγράφοντας το τελευταίο διάστημα ως τους «πιο παράξενους έξι μήνες της ζωής της».

Γνωστή από τις συμμετοχές της στα «Freaks And Geeks», «Girls5eva» και «Cougar Town» η Φίλιπς εξήγησε ότι ο πρώτος γιατρός που συμβουλεύτηκε την καθησύχασε, λέγοντάς της ότι δεν υπήρχε λόγος να κάνει κάποια εξέταση.

Εκείνη όμως αποφάσισε να πάρει και δεύτερη γνώμη. Τον Φεβρουάριο προχώρησε σε μαγνητική τομογραφία σε όλο της το σώμα όπου αποκαλύφθηκε ένα ολιγοδενδρογλοίωμα βαθμού 2, ένας σπάνιος όγκος του εγκεφάλου, ο οποίος αναπτύσσεται σχετικά αργά.

Busy Philipps shares behind-the-scenes photos from ‘f–king crazy’ brain surgery journey https://t.co/wpTwKaboaS pic.twitter.com/fQZZH0jeoJ August 27, 2026

«Δεν ήξερα γιατί ήθελα να κάνω αυτή τη μαγνητική, εκτός από το ότι ένιωθα πως έπρεπε να την κάνω», είπε.

«Μας λένε συχνά οι γιατροί ότι δεν υπάρχει τίποτα για να ανησυχούμε, ενώ κατά βάθος ξέρεις ότι υπάρχει κάτι που πρέπει να ελεγχθεί. Δεν έχεις τίποτα να φοβάσαι όταν έχεις πληροφορίες. Είναι κάτι που σε ενδυναμώνει», συμπλήρωσε.

Τον Μάρτιο υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση διάρκειας πέντε ωρών, κατά την οποία της αφαιρέθηκε όγκος 2,6 εκατοστών. Δύο ημέρες αργότερα πήρε εξιτήριο.

Busy Philipps shared that she was diagnosed with a rare brain tumor earlier this year, leading her to undergo two surgeries. And now, as she put it, "My brain does not feel broken anymore." https://t.co/64ze12FRMU pic.twitter.com/5Ew8xW68sz — E! News (@enews) August 26, 2026

«Δεν πονούσα καθόλου», δήλωσε παρά το γεγονός ότι είχε περισσότερα από 40 χειρουργικά ράμματα.

Busy Philipps, 47, diagnosed with rare malignant brain tumor https://t.co/KlYtJtafem pic.twitter.com/b0QPlK85dh — New York Post (@nypost) August 26, 2026

Ανάμεσα στους φίλους και συγγενείς που είχε κοντά της κατά την διάρκεια της ανάρρωσης ήταν και η Μισέλ Ουίλιαμς (Michelle Williams) η οποία φρόντισε να έχει «νόστιμα» γεύματα στο σπίτι.

Αν και επέστρεψε σύντομα στην καθημερινότητά της, στα γυρίσματα της σειράς «Cupertino» διαπίστωσε ότι είχε προσβληθεί από σταφυλόκοκκο στο σημείο της χειρουργικής τομής και χρειάστηκε να υποβληθεί σε νέα επέμβαση για τον καθαρισμό της περιοχής. Παρά τα όλα όσα συνέβησαν, εκείνη δήλωσε στο περιοδικό: «Τι είμαι τελικά; Το πιο τυχερό κορίτσι στον κόσμο;».

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