Η Jennifer Lopez έκανε γραφείο την… μπανιέρα της – Η γυμνή φωτογραφία στο Instagram

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Από το σπίτι δούλεψε η Τζένιφερ Λόπεζ την Πέμπτη 27. 08.2026, ωστόσο έκανε γραφείο… την μπανιέρα της.

Η Τζένιφερ Λόπεζ ανέβασε στο Instagram μία φωτογραφία της όπου βρισκόταν μέσα στο νερό, με τους αφρούς να καλύπτουν το σώμα της, κι έχοντας το λάπτοπ της σε μία βάση μπροστά της.

Στα αριστερά της είχε ένα μεγάλο παράθυρο με εντυπωσιακή θέα στη φύση και όση ώρα εργαζόταν, χαλάρωνε παράλληλα.

«Το γραφείο μου σήμερα», έγραψε η Τζένιφερ Λόπεζ στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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