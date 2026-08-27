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27.08.2026 22:49

Πρώτος ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League της Ζυρίχης, «πέταξε» στα 8.45μ. (Video)

27.08.2026 22:49
miltos tentoglou

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Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με άλμα στα 8,45μ., αφήνοντας δεύτερο τον Τζαμαϊκανό Γκέιλ, ο οποίος έφτασε στα 8,43μ. Την τρίτη θέση πήρε ο Πίνοκ με επίδοση 8,33μ..

Μετά το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ο Έλληνας πρωταθλητής πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική νίκη στη φετινή του πορεία, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Ο Τεντόγλου άνοιξε τον αγώνα με άλμα στα 8,25μ., ενώ οι δύο επόμενες προσπάθειές του ήταν άκυρες. Στο τέταρτο άλμα του, όμως, έφτασε στα 8,45μ. και πήρε την πρώτη θέση, την οποία διατήρησε μέχρι το τέλος. Ο Έλληνας άλτης άφησε την πέμπτη προσπάθειά του, ενώ η έκτη και τελευταία ήταν άκυρη.

Ο Γκέιλ έδωσε μάχη μέχρι το τέλος για την πρώτη θέση, φτάνοντας στα 8,43μ., μόλις δύο εκατοστά πίσω από τον Τεντόγλου. Ο Πίνοκ ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στα 8,33μ., καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση.

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