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27.08.2026 23:00

Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρησμού και εμπρησμό από πρόθεση σε Αθήνα και Καλαμάτα

27.08.2026 23:00
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Σε δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρησμού και εμπρησμό από πρόθεση σε Αθήνα και Καλαμάτα αντίστοιχα προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ειδικότερα, άνδρας ηλικίας 36 ετών υπήκοος Μπανγκλαντές προσήχθη το μεσημέρι της Πέμπτης, 27/8, στην Αθήνα από αστυνομικούς της Ελληνικής Αστυνομίας και στη συνέχεια συνελήφθη από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, για απόπειρα εμπρησμού στον Βοτανικό Κήπο. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, επάνω του έφερε σακούλα με χαρτιά στα οποία είχε θέσει φωτιά αλλά δεν πρόλαβε να πετάξει και να προκαλέσει την ανάφλεξη της δασικής βλάστησης. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Επιπλέον στη σύλληψη ενός 60χρονου προχώρησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Μεσσηνίας για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο συλληφθείς έθεσε δύο εστίες πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα σε οικοπεδικό χώρο. Την πρώτη την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026, περίπου στις 17:30, και τη δεύτερη την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, περίπου στις 14:45. Επιπλέον, ο συλληφθείς ελέγχεται για άλλες 4 πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο, σε κοντινή απόσταση, με τον ίδιο τρόπο δράσης. Ο 60χρονος κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που προβαίνουν σε εμπρηστικές ενέργειες από πρόθεση. Παράλληλα απευθύνεται έκκληση προς τους πολίτες να τηρούν απαρέγκλιτα τους κανόνες πυροπροστασίας και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

«Το Πυροσβεστικό Σώμα αντιμετωπίζει με τη δέουσα αυστηρότητα και επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε κάθε ενέργεια, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να θέσει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον», υπογραμμίζεται από την Πυροσβεστική.

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