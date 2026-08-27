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27.08.2026 21:22

Βέροια: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 18χρονη από τους καταρράκτες Δερματά

27.08.2026 21:22
EMAK

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Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 18χρονη από τους Καταρράκτες Δερματά στην Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 4.15 το απόγευμα.
Μετά την κλήση στο 112, από οικείο άτομο και τον άμεσο γεωεντοπισμό του συμβάντος, κινητοποιήθηκαν 12 Πυροσβέστες με 3 οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μακεδονίδος και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας καθώς και 4 Πυροσβέστες από την Ομάδα Υποβρυχίων Διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ.

Η Ομάδα Υποβρυχίων Διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ την εντόπισε στη λίμνη που έχει σχηματιστεί από τον καταρράκτη, και την ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις της.

Στη συνέχεια, η 18χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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