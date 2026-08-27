Έξι συλλήψεις για τη βόμβα στη βίλα επιχειρηματία στη Λευκάδα – Η εντολή από τις φυλακές και το βαρύ ποινικό παρελθόν των δραστών

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Έξι άτομα, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα, συνελήφθησαν από τη ΔΑΟΕ για τη βομβιστική επίθεση στη βίλα Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Λευκάδα, ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη Νέα Υόρκη, ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες βρίσκεται στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΟΕ, πίσω από την επίθεση φέρονται να βρίσκονται δύο κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου, ένας Έλληνας και ένας αλβανικής καταγωγής. Από τα κελιά τους φέρονται να έδωσαν εντολή στους συνεργούς τους, που βρίσκονταν εκτός σωφρονιστικού καταστήματος, να οργανώσουν και να εκτελέσουν την επίθεση.

Το χτύπημα έγινε τον Ιανουάριο του 2026 στη βίλα του επιχειρηματία, σε περιοχή κοντά στο Αγιοφύλλι. Οι δράστες τοποθέτησαν στο πίσω μπαλκόνι της κατοικίας έναν ισχυρότατο εκρηκτικό μηχανισμό, τον οποίο εντόπισε ο επιστάτης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο μηχανισμός περιείχε 10 κιλά ζελατοδυναμίτιδας και βραδύκαυστο φυτίλι. Για άγνωστο λόγο, ωστόσο, δεν προκλήθηκε έκρηξη.

Οι έξι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση συμμορίας, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών υλών. Οι δύο κρατούμενοι του Μαλανδρίνου περιλαμβάνονται στην ίδια δικογραφία ως φερόμενοι ηθικοί αυτουργοί.

Το ποινικό παρελθόν των δύο κρατουμένων

Ο Έλληνας κρατούμενος έχει απασχολήσει τις Αρχές εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, καθώς βρίσκεται στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. από το 2015. Μόνο μέσα στο 2023 σχηματίστηκαν εις βάρος του πέντε διαφορετικές δικογραφίες, οι οποίες αφορούσαν κλοπές, υποθέσεις ναρκωτικών και ληστεία.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τον Ιανουάριο του 2026 είχε εμπλακεί σε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος σκληρού Αλβανού κακοποιού, μέσα στις φυλακές Μαλανδρίνου.

Ο δεύτερος κρατούμενος, ο οποίος είναι αλβανικής καταγωγής, έχει επίσης απασχολήσει τις Αρχές για κλοπές και ληστείες. Το ποινικό του παρελθόν περιλαμβάνει ακόμη κατηγορία για ανθρωποκτονία στην Αθήνα το 2025.

Τα 10 κιλά ζελατοδυναμίτιδας στη βίλα

Η επιχείρηση τοποθέτησης του μηχανισμού πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο. Η επιλογή του σημείου ήταν το πίσω μπαλκόνι της βίλας, όπου ο εκρηκτικός μηχανισμός παρέμεινε μέχρι να εντοπιστεί από τον επιστάτη.

Το γεγονός ότι περιείχε 10 κιλά ζελατοδυναμίτιδας καθιστά ιδιαίτερα σοβαρή την επίθεση, ωστόσο ευτυχώς ο μηχανισμός δεν εξερράγη. Η έρευνα που ακολούθησε οδήγησε στις έξι συλλήψεις και στην αποκάλυψη, σύμφωνα με τη δικογραφία, του ρόλου των δύο κρατουμένων ως φερόμενων ηθικών αυτουργών.

Το κίνητρο πίσω από την επίθεση παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο.

Η ένοπλη επίθεση στη Βούλα

Στην ίδια υπόθεση υπάρχει ακόμη ένα στοιχείο που εξετάζεται από τις Αρχές. Τον Μάιο, λίγους μήνες μετά την αποτυχημένη απόπειρα βομβιστικής επίθεσης στη Λευκάδα, ο ίδιος Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας έγινε στόχος ένοπλης επίθεσης στη Βούλα.

Για το περιστατικό αυτό οι δράστες δεν έχουν εντοπιστεί και παραμένουν άγνωστοι. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει γνωστό εάν η ένοπλη επίθεση στη Βούλα συνδέεται με την απόπειρα βομβιστικής επίθεσης στη Λευκάδα.

Παράλληλα, παραμένει υπό διερεύνηση το κίνητρο της επίθεσης στη βίλα, όπως και το υπόβαθρο της εντολής που, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να δόθηκε από τις φυλακές Μαλανδρίνου.

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