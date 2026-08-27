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27.08.2026 21:48

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης δοκίμασε τις ικανότητές του στο wakeboard – «Ακόμα καλοκαίρι, ακόμα όρθιος» (Photos/Video)

27.08.2026 21:48
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Τις ικανότητές του στο wakeboard αποφάσισε να δοκιμάσει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, με τον ίδιο να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του φίλους σχετικές εικόνες και βίντεο.

Ο ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης συνεχίζει τις καλοκαιρινές του διακοπές, απολαμβάνοντας τη θάλασσα, χωρίς να αποκαλύπτει την τοποθεσία που βρίσκεται.

Σε νέα του ανάρτηση στο Instagram, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμφανίζεται πάνω στη σανίδα, προσπαθώντας να παραμείνει όρθιος καθώς κινείται στο νερό.

«Ακόμα καλοκαίρι, ακόμα όρθιος… όσο κρατήσει!!!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, με τους followers του να του χαρίζουν χιλιάδες likes και να του στέλνουν τις ευχές τους για το υπόλοιπο των διακοπών του.

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