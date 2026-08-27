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27.08.2026 14:32

Νατάσσα Μποφίλιου: Οι φωτογραφίες από τη Φολέγανδρο με τον σύζυγό της – «Σαν το ρομάντζο στο Νησί δεν έχει…»

27.08.2026 14:32
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Διακοπές στη Φολέγανδρο επέλεξε να κάνει για μια ακόμη χρονιά η Νατάσσα Μποφίλιου.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια που δεν κρύβει την αγάπη της για το κυκλαδίτικο νησί, έκανε μια ανάρτηση στο Instagram με στιγμές από το φετινό καλοκαίρι με τον σύζυγό της Χρήστο Κορτσέλη, ανεβάζοντας φωτογραφίες από τοπία, εξόδους και ηλιοβασιλέματα στη Φολέγανδρο

Η Νατάσσα Μποφίλιου στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Ωραίος και ο Αθηναϊκός ρομαντισμός, δε λέω, αλλά σαν το ρομάντζο στο Νησί δεν έχει… Ευγνωμοσύνη που βρεθήκαμε στο βράχο του άλλη μία χρονιά».

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