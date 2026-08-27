search
ΠΕΜΠΤΗ 27.08.2026 17:53
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.08.2026 15:30

«Αντάρτικο» έξι χωρών της ΕΕ για τον προϋπολογισμό: Ζητούν από την Κομισιόν περικοπές εκατομμυρίων ευρώ

27.08.2026 15:30
komision-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Κοινό μέτωπο κατά της Κομισιόν συγκροτούν έξι χώρες της ΕΕ, που καταβάλλουν από τα μεγαλύτερα ποσά στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ζητώντας περικοπές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ από το σχέδιο της Κομισιόν.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, η ΕΕ αναζητά περισσότερους πόρους για την άμυνα, την ανταγωνιστικότητα, το μεταναστευτικό και τη στρατηγική αυτονομία.

Η Γερμανία, η Δανία, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους ότι ο προτεινόμενος από την Κομισιόν προϋπολογισμός, ύψους σχεδόν 2 τρισ. ευρώ για την περίοδο 2028-2034, θα πρέπει να μειωθεί «με ισορροπημένο τρόπο», με περικοπές σε όλους τους τομείς δαπανών.

Η δήλωση, που συμφωνήθηκε κατά τη συνάντηση των ηγετών των έξι χωρών στο Βερολίνο,  δημοσιοποιήθηκε την ώρα που ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα πραγματοποιεί περιοδεία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, διερευνώντας τις θέσεις των κυβερνήσεων με στόχο την επίτευξη συμφωνίας.

Ο Κόστα έχει αναφέρει ότι η επίτευξη συμφωνίας έως το τέλος του 2026 αποτελεί προτεραιότητα. Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ, γνωστός ως Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), απαιτεί την ομόφωνη έγκριση και των 27 κρατών-μελών.

Το αίτημα των έξι χωρών έρχεται να ενισχύσει την προηγούμενη πρόταση της Γερμανίας για μικρότερο προϋπολογισμό. Τον Ιούνιο, η Γερμανία είχε ζητήσει μείωση κατά περίπου 400 δισ. ευρώ, προειδοποιώντας ότι τα σημερινά σχέδια δεν είναι οικονομικά βιώσιμα.

Παράλληλα, οι έξι χώρες υποστήριξαν ότι η ΕΕ θα πρέπει να διαθέσει περισσότερους πόρους σε κοινές προτεραιότητες, όπως η άμυνα, η ανταγωνιστικότητα, το μεταναστευτικό και η ευρωπαϊκή κυριαρχία.

Τάχθηκαν επίσης κατά του νέου κοινού δανεισμού της ΕΕ, υπογραμμίζοντας ότι «δεν αποτελεί λύση στις δημοσιονομικές μας προκλήσεις».

Τέλος, ζήτησαν αυστηρούς όρους που θα συνδέουν τη χορήγηση ευρωπαϊκών κονδυλίων με τον σεβασμό του κράτους δικαίου, ενώ υποστήριξαν ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να διαχειριστούν τον φόρτο εργασίας τους με το υπάρχον προσωπικό.

Διαβάστε επίσης:

Τι έκανε ο διευθυντής της CIA στη Μόσχα: Προειδοποιήσεις ΗΠΑ στη Ρωσία – Μην απειλείτε χώρες του ΝΑΤΟ

Η Τουρκία απειλεί για τις υποδομές για drone στη Ρόδο – Θετικά είδε η Άγκυρα την μεταφορά των Patriot στην Κρήτη

Ρωσία: Προειδοποίηση προς Βρετανία για πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους – «Παίζετε με τη φωτιά»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
panselinos sounio 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Η αυγουστιάτικη πανσέληνος σε μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους – Όλες οι εκδηλώσεις  

Pyrosvestiko elikoptero
ΕΛΛΑΔΑ

Βλάβη σε πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε σε πυρκαγιά στην Τύμφη

pavlos_marinakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές: Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ επιβεβαιώνει πανηγυρικά την ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου

epithesi sxoleio germania – new
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Νέα επίθεση σε σχολείο στο Βρανδεμβούργο – Δύο νεκροί, ανάμεσά τους μια μαθήτρια – Συνελήφθη ο δράστης

metro mitsotakis exarxou – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαζί με τον Αλέξανδρο Εξάρχου έκανε το πρώτο δρομολόγιο προς Καλαμαριά ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
hyerselini-4
ΕΛΛΑΔΑ

Έκλειψη Σελήνης: Τι ώρα θα «χαθεί» το φεγγάρι στην Ελλάδα αύριο

DOUKAS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας ζητά την άμεση κατεδάφιση του κτιρίου του Badminton - Ομόφωνο «ναι» από το Δ.Σ. Αθηναίων

PODCAST MATSAS SITE 25.08
PODCASTS

Podcast - Μίνως Μάτσας: «Το κέφι για τη δουλειά μου πολλαπλασιάζεται τώρα που είμαι με τα παιδιά μου διακοπές»

zoi konstantopoulou – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο πλευρό της Ακρίτα η Κωνσταντοπούλου - «Δεν περιμέναμε τίποτα καλύτερο από την κυβέρνηση του Κυριαζίδη, του Λαζαρίδη...»

votanikos_1
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή ανάπλαση: Θα δουλεύουν Κυριακές και αργίες για να προλάβουν τα έργα στη Λεωφόρο και το γήπεδο του Παναθηναϊκού το ‘27

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 27.08.2026 17:51
panselinos sounio 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Η αυγουστιάτικη πανσέληνος σε μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους – Όλες οι εκδηλώσεις  

Pyrosvestiko elikoptero
ΕΛΛΑΔΑ

Βλάβη σε πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε σε πυρκαγιά στην Τύμφη

pavlos_marinakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές: Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ επιβεβαιώνει πανηγυρικά την ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου

1 / 3