«Αντάρτικο» έξι χωρών της ΕΕ για τον προϋπολογισμό: Ζητούν από την Κομισιόν περικοπές εκατομμυρίων ευρώ

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Κοινό μέτωπο κατά της Κομισιόν συγκροτούν έξι χώρες της ΕΕ, που καταβάλλουν από τα μεγαλύτερα ποσά στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ζητώντας περικοπές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ από το σχέδιο της Κομισιόν.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, η ΕΕ αναζητά περισσότερους πόρους για την άμυνα, την ανταγωνιστικότητα, το μεταναστευτικό και τη στρατηγική αυτονομία.

Η Γερμανία, η Δανία, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους ότι ο προτεινόμενος από την Κομισιόν προϋπολογισμός, ύψους σχεδόν 2 τρισ. ευρώ για την περίοδο 2028-2034, θα πρέπει να μειωθεί «με ισορροπημένο τρόπο», με περικοπές σε όλους τους τομείς δαπανών.

Η δήλωση, που συμφωνήθηκε κατά τη συνάντηση των ηγετών των έξι χωρών στο Βερολίνο, δημοσιοποιήθηκε την ώρα που ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα πραγματοποιεί περιοδεία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, διερευνώντας τις θέσεις των κυβερνήσεων με στόχο την επίτευξη συμφωνίας.

Ο Κόστα έχει αναφέρει ότι η επίτευξη συμφωνίας έως το τέλος του 2026 αποτελεί προτεραιότητα. Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ, γνωστός ως Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), απαιτεί την ομόφωνη έγκριση και των 27 κρατών-μελών.

Το αίτημα των έξι χωρών έρχεται να ενισχύσει την προηγούμενη πρόταση της Γερμανίας για μικρότερο προϋπολογισμό. Τον Ιούνιο, η Γερμανία είχε ζητήσει μείωση κατά περίπου 400 δισ. ευρώ, προειδοποιώντας ότι τα σημερινά σχέδια δεν είναι οικονομικά βιώσιμα.

Παράλληλα, οι έξι χώρες υποστήριξαν ότι η ΕΕ θα πρέπει να διαθέσει περισσότερους πόρους σε κοινές προτεραιότητες, όπως η άμυνα, η ανταγωνιστικότητα, το μεταναστευτικό και η ευρωπαϊκή κυριαρχία.

Τάχθηκαν επίσης κατά του νέου κοινού δανεισμού της ΕΕ, υπογραμμίζοντας ότι «δεν αποτελεί λύση στις δημοσιονομικές μας προκλήσεις».

Τέλος, ζήτησαν αυστηρούς όρους που θα συνδέουν τη χορήγηση ευρωπαϊκών κονδυλίων με τον σεβασμό του κράτους δικαίου, ενώ υποστήριξαν ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να διαχειριστούν τον φόρτο εργασίας τους με το υπάρχον προσωπικό.

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