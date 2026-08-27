2η Υγειονομική Περιφέρεια για συγκέντρωση χρήματων από ιδιώτες για Κ.Υ της Τήνου: «Δεν έχει την έγκρισή μας»

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Μια περίεργη ιστορία που αφορά τη συγκέντρωση 60.000 ευρώ για την αγορά για υπερηχοτομογράφου του Κέντρου Υγείας Τήνου, φέρνει στο φως η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου ξεκαθαρίζοντας ότι η συγκεκριμένα ιδιωτική πρωτοβουλία δεν είναι υπο την αιγίδα της. Παράλληλα τονίζει ότι η 2η ΥΠΕ επιφυλάσσεται πάντως κάθε νόμιμου δικαιώματός της.

Αφορμή για την ανακοίνωση της 2ης ΥΠΕ είναι πρόσφατα δημοσιεύματα και αναρτήσεις, σύμφωνα με τα οποία η πρωτοβουλία T2T – From Tinos to Tinos συγκέντρωσε ποσό 60.000 ευρώ, μέρος του οποίου προορίζεται για την αγορά υπερηχοτομογράφου για το Κέντρο Υγείας Τήνου. Ωστόσο η διοίκηση της 2ης ΥΠΕ ξεκαθαρίζει ότι «η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν οργανώθηκε, δεν συνδιοργανώθηκε και δεν τέθηκε υπό την αιγίδα της 2ης Υ.ΠΕ. ή του Κέντρου Υγείας Τήνου. Δεν δόθηκε έγκριση για συγκέντρωση ή διάθεση χρημάτων στο όνομα της δημόσιας δομής.».

Πριν από την έναρξή της, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Τήνου ενημέρωσε προφορικά τον Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. για την πρόθεση συγκέντρωσης χρημάτων με σκοπό την προμήθεια υπερηχοτομογράφου. Η πρόταση δεν εγκρίθηκε.

Επισημάνθηκε ότι οι ανάγκες εξοπλισμού μιας δημόσιας μονάδας υγείας καθορίζονται βάσει τεκμηριωμένου σχεδιασμού και ότι κάθε δωρεά προϋποθέτει επίσημη πρόταση και απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

Δεν υποβλήθηκε στη 2η Υ.ΠΕ. και δεν υπογράφηκε γραπτή συμφωνία που να καθορίζει τον φορέα και τον τρόπο συγκέντρωσης και διαχείρισης των χρημάτων, τον οικονομικό έλεγχο, το τελικό ποσό και τον ακριβή προορισμό του. Επίσης, δεν συμφωνήθηκαν οι όροι προμήθειας, εγκατάστασης, εγγύησης και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού.

Μέχρι σήμερα, η 2η Υ.ΠΕ. και το Κέντρο Υγείας Τήνου δεν έχουν παραλάβει, διαχειριστεί ή αποδεχθεί οποιοδήποτε χρηματικό ποσό ή εξοπλισμό. Κατά συνέπεια, δεν μπορούν να πιστοποιήσουν ούτε το ανακοινωθέν ποσό ούτε τον τρόπο διάθεσής του.

Σε ό,τι αφορά τις ανάγκες εξοπλισμού, από το προηγούμενο έτος, πριν δηλαδή από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, βρίσκεται σε εξέλιξη ο κεντρικός διαγωνισμός του έργου «Αναβάθμιση Ιατρικού Εξοπλισμού Π.Φ.Υ.» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει 26 υπερηχοτομογράφους γενικής χρήσης για τη 2η Υ.ΠΕ., οι οποίοι θα κατανεμηθούν με βάση τις τεκμηριωμένες ανάγκες των μονάδων.

«Η 2η Υ.ΠΕ. αναγνωρίζει την αξία κάθε πρωτοβουλίας κοινωνικής προσφοράς. Οι δωρεές ιδιωτών προς τις δημόσιες δομές υγείας είναι ευπρόσδεκτες, όμως η αποδοχή τους ακολουθεί τη νόμιμη διαδικασία και προϋποθέτει σαφές, γραπτό και θεσμικά εγκεκριμένο πλαίσιο. Μέχρι να υποβληθεί και να εγκριθεί επίσημη πρόταση δωρεάς, κάθε αναφορά ότι η συγκεκριμένη δράση ή η διάθεση του ποσού έχει εγκριθεί από τη 2η Υ.ΠΕ. ή το Κέντρο Υγείας Τήνου είναι ανακριβής», καταλήγει η ανακοίνωση επισημαίνοντάς ότι η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου επιφυλάσσεται πάντως κάθε νομίμου δικαιώματός της.

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