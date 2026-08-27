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ΥΓΕΙΑ

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27.08.2026 14:59

Καρκινοπαθείς Μακεδονίας – Θράκης για την απόσυρση ογκολογικού φαρμάκου: «Η ζωή των ασθενών δεν μπαίνει σε κανένα παζάρι»

27.08.2026 14:59
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Την αγωνία, την αβεβαιότητα αλλά και την αγανάκτηση για τις ασθενείς με καρκίνο μαστού εκφράζει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας – Θράκης ο οποίος καταδικάζει την απόσυρση του τέταρτου ογκολογικού φαρμάκου μέσα στους τελευταίους μήνες.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή, το αντικαρκινικό φάρμακο Trodelvy που παρασκευάζεται από την πολυεθνική φαρμακευτική εταιρεία Gilead Sciences και αποσύρεται από την Ελλάδα, λόγω του υψηλού clawback (αυτόματη επιστροφή), προκαλεί έντονη ανησυχία στις ασθενείς με καρκίνο του μαστού, δυσκολεύοντας την πρόσβασή τους σε θεραπεία.

Πρόκειται για φάρμακο που λαμβάνουν χιλιάδες γυναίκες με καρκίνο του μαστού, προκαλώντας απόγνωση, αφού αποτελεί τη βασική τους θεραπεία.» αναφέρει ο σύλλογος και επισημαίνει ότι: «Τα φάρμακα δεν είναι εμπόρευμα».

Παράλληλα στέλνει μήνυμα στην κυβέρνηση τονίζοντας ότι «οφείλει εδώ και τώρα να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη διάθεση του συγκεκριμένου φαρμάκου και κάθε αναγκαίας θεραπείας σε όλες τις ασθενείς, δωρεάν και χωρίς καμία επιβάρυνση».

Η ανακοίνωση του συλλόγου καταλήγει τονίζοντας ότι «η ζωή των ασθενών είναι αδιαπραγμάτευτη και δεν μπορεί να μπαίνει σε κανένα παζάρι».

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στο θέμα διαβεβαίωσε ότι δεν θα μείνουν οι ασθενείς χωρίς τη φαρμακευτική τους αγωγή. «Είμαστε σε διαπραγμάτευση με την εταιρία και στο τέλος θα βρεθεί λύση. Δεν θέλω να ανησυχούν οι ασθενείς, κανένας ασθενής δεν θα μείνει χωρίς φάρμακο», είπε.

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