Στην ψηφιακή εποχή περνούν οι φυσιοθεραπευτές: Τα οφέλη για τους ασθενείς και τους επαγγελματίες του κλάδου

Takeaways by to pontiki AI Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει τη δημιουργία ψηφιακής ταυτότητας μέλους, η οποία θα επιβεβαιώνει την επαγγελματική ιδιότητα και θα αποτρέπει την παράνομη άσκηση του επαγγέλματος.

Το Υπουργείο θα παρέχει τεχνική και οικονομική υποστήριξη για την ψηφιοποίηση των αρχείων, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη διαλειτουργικότητα με κρατικές υποδομές.

Η αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας, της αξιοπιστίας του επαγγελματικού πλαισίου και της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Η σύσταση ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης και Συντονισμού θα προωθήσει τις δράσεις για την αποτελεσματική υλοποίηση του ψηφιακού οικοσυστήματος του Συλλόγου.

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Η ψηφιακή ταυτότητα, που επιβεβαιώνει την επαγγελματική ιδιότητα των φυσιοθεραπευτών και ενισχύει την προστασία του επαγγέλματος από φαινόμενα παράνομης άσκησης από μη ειδικούς, είναι μεταξύ άλλων το μεγάλο όφελος των ασθενών από την ηλεκτρονική αναβάθμιση του επαγγελματικού κλάδου.

Για το λόγο αυτό ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο πρόεδρος του Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών Πέτρος Λυμπερίδης, υπέγραψαν χθες, Μνημόνιο Συνεργασίας που θέτει τις βάσεις για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Συλλόγου.

Το Μνημόνιο επιβεβαιώνει την κοινή βούληση για έναν σύγχρονο, λειτουργικό και ασφαλή επαγγελματικό φορέα, τα οφέλη του οποίου θα απολαμβάνουν τόσο οι επαγγελματίες του κλάδου όσο και οι ασθενείς που πλέον θα μπορούν να προστατεύονται από τους μαϊμού -φυσιοθεραπευτές.

Στόχος της ψηφιακής αναβάθμισης

Η συνεργασία εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών ( Π.Σ.Φ.) για αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τα μέλη και την ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας του επαγγελματικού πλαισίου.

Το Υπουργείο θα διερευνήσει και θα υποστηρίξει χρηματοδοτικά ή τεχνικά την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης και Συντονισμού για την προώθηση των δράσεων.

Η ψηφιακή αναβάθμιση του Συλλόγου δεν αφορά μόνο την υιοθέτηση νέων τεχνολογικών εργαλείων, αλλά και τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου λειτουργίας.

Η μετάβαση σε ένα ψηφιακό οικοσύστημα:

• μειώνει τη γραφειοκρατία,

• βελτιώνει την πρόσβαση στην πληροφορία και

• ενισχύει την ασφάλεια των δεδομένων.

Επιπλέον δημιουργείται ένα πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό διοικητικό περιβάλλον με :

• Την ψηφιοποίηση των αρχείων.

• Την ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων

• Τη διαλειτουργικότητα με άλλες κρατικές υποδομές.

Ψηφιακή ταυτότητα μέλους και τα οφέλη για τους επαγγελματίες και τους ασθενείς

Η δυνατότητα άμεσης και αξιόπιστης επιβεβαίωσης της επαγγελματικής ιδιότητας του φυσιοθεραπευτή, με την ψηφιακή ταυτότητα του, ενισχύει την προστασία του επαγγέλματος από φαινόμενα αντιποίησης και παράνομης άσκησης, ενώ διευκολύνει τις συναλλαγές των φυσικοθεραπευτών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Η ψηφιακή αναβάθμιση του Π.Σ.Φ. δημιουργεί ένα πιο ασφαλές και αξιόπιστο πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπείας.

Η ψηφιακή ταυτότητα μέλους, σε συνδυασμό με την επικαιροποίηση των μητρώων και την αξιοποίηση διαλειτουργικών πληροφοριακών συστημάτων, ενισχύει την επιβεβαίωση της επαγγελματικής ιδιότητας και συμβάλλει στην αντιμετώπιση φαινομένων αντιποίησης.

Παράλληλα, η οργανωμένη διαχείριση των αρχείων και η εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών προστασίας δεδομένων ενισχύουν την ακεραιότητα της πληροφορίας και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Με τον τρόπο αυτό, οι πολίτες αποκτούν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο επαγγελματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, ενώ ενισχύεται η ασφάλεια και η ποιότητα της φροντίδας.

Για τους φυσικοθεραπευτές, η εφαρμογή των δράσεων του Μνημονίου μετατρέπει σημαντικό μέρος των καθημερινών συναλλαγών με τον Π.Σ.Φ. σε γρήγορες και απλές ψηφιακές διαδικασίες.

Η ηλεκτρονική υποβολή και παρακολούθηση αιτημάτων, η άμεση πρόσβαση σε βεβαιώσεις και πιστοποιητικά και η ψηφιοποίηση των αρχείων μειώνουν τις χρονοβόρες διαδικασίες και περιορίζουν την ανάγκη φυσικής παρουσίας. Η σταδιακή ψηφιακή αναβάθμιση των Περιφερειακών Τμημάτων διασφαλίζει ομοιόμορφο επίπεδο εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα, ενώ η τρισδιάστατη χαρτογράφηση των δεδομένων και η διαλειτουργικότητα με κρατικές υποδομές ενισχύουν την αξιοπιστία του επαγγέλματος.

Ο πρόεδρος του ΠΣΦ Πέτρος Λυμπερίδης χαρακτήρισε την υπογραφή του Μνημονίου «σημαντικό βήμα για τη μετάβαση του Συλλόγου σε μια νέα ψηφιακή εποχή.

Η ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών, η ψηφιοποίηση των αρχείων και η δημιουργία ψηφιακής ταυτότητας μέλους περιορίζουν τη γραφειοκρατία, ενισχύουν τη διαφάνεια και συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία του επαγγέλματος από φαινόμενα αντιποίησης».

Σύμφωνα με τον ίδιο η ψηφιακή αναβάθμιση αφορά και την κοινωνία, καθώς ένας σύγχρονος επαγγελματικός φορέας μπορεί να ενισχύσει την ασφάλεια των πολιτών και να θωρακίσει περαιτέρω τη δημόσια υγεία.

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