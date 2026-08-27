Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή σε Κρήτη και Δωδεκάνησα – Ποιες περιοχές είναι σε «πορτοκαλί» συναγερμό

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Οι ενίσχυση των ανέμων από αύριο, Παρασκευή 28 Αυγούστου, έχει σημάνει συναγερμό στην Πολιτική Προστασία.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, αύριο και το Σάββατο αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες -όχι πάντως στα επίπεδα καύσωνα που επικρατούν μέχρι και σήμερα σε όλη τη χώρα- σε συνδυασμό με ισχυρούς ανέμους που θα φτάσουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.

Γι’ αυτό και ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει χαρακτηρίσει ακραίου κινδύνου (κατηγορία 5) τα Δωδεκάνησα, αλλά και τρεις Νομούς της Κρήτης.

Πιο αναλυτικά:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Θεσπρωτίας, ΠΕ Πρέβεζας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων, ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω)

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Χανίων)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

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