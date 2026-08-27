Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή σε Κρήτη και Δωδεκάνησα – Ποιες περιοχές είναι σε «πορτοκαλί» συναγερμό

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Οι ενίσχυση των ανέμων από αύριο, Παρασκευή 28 Αυγούστου, έχει σημάνει συναγερμό στην Πολιτική Προστασία.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, αύριο και το Σάββατο αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες -όχι πάντως στα επίπεδα καύσωνα που επικρατούν μέχρι και σήμερα σε όλη τη χώρα- σε συνδυασμό με ισχυρούς ανέμους που θα φτάσουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.
Γι’ αυτό και ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει χαρακτηρίσει ακραίου κινδύνου (κατηγορία 5) τα Δωδεκάνησα, αλλά και τρεις Νομούς της Κρήτης.
Πιο αναλυτικά:
Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
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