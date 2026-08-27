Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Ομολόγησε ο 53χρονος το έγκλημα, «το έκανα στα νεύρα μου, θόλωσα» είπε στους αστυνομικούς

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Ο 53χρονος που σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του στη Ροδόπη, ομολόγησε σήμερα το έγκλημα στους αστυνομικούς.

«Το έκανα στα νεύρα μου επειδή θόλωσα», φέρεται να είπε χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί ακόμη το κίνητρο της πράξης του.

Τα δύο από τα τρία παιδιά της οικογένειας έχουν ήδη καταθέσει: πρόκειται για την 16χρονη κόρη που είχε τα γενέθλιά της και ήταν αυτή που κάλεσε την αστυνομία και τον 19χρονο που μετέφερε στο νοσοκομείο την νεκρή μητέρα του σε μία ακόμη γυναικοκτονία.

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έδειξαν ότι την σκότωσε με ένα κουζινομάχαιρο 20 εκατοστών που προκάλεσε εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία στον δεξιό πνεύμονα, με την 44χρονη να αφήνει την τελευταία της πνοή μέσα σε πέντε λεπτά.

Ο δράστης, που αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του μετά το φονικό, παραμένει νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο Κομοτηνής, ενώ έχει ζητηθεί να του γίνει τοξικολογική εξέταση για το καυστικό υγρό που κατανάλωσε στην προσπάθεια να βάλει τέλος και στη δική του ζωή.

Σύμφωνα με όσα έχουν προκύψει, πέρα από την καταγγελία που του είχε κάνει η γυναίκα του το 2022, ο 53χρονος είχε γενικότερη κακοποιητική συμπεριφορά, ενώ φέρεται να είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε κλινική για ψυχιατρική παρακολούθηση για δύο βράδια.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής, για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την γυναικοκτονία

«Συνελήφθη μεσημβρινές ώρες σήμερα (26-8-2026) σε οικισμό της Ροδόπης, αλλοδαπός ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία σε βάρος της συζύγου του.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής, για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες σήμερα (26-08-2026) εντοπίστηκε αλλοδαπή από συγγενικό της πρόσωπο, εντός της οικίας της, σε οικισμό της Ροδόπης, φέροντας τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Άμεσα αστυνομικοί προέβησαν σε συντονισμένες ενέργειες καθώς και στην εξερεύνηση του χώρου τέλεσης του εγκλήματος, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του επίσης αλλοδαπού συζύγου της, ο οποίος φέρεται να την τραυμάτισε με μαχαίρι και στη συνέχεια να αυτοτραυματίσθηκε. Ο φερόμενος δράστης μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σημειώνεται ότι, το 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης, ο φερόμενος δράστης είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος του θύματος.

Από τον χώρο κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής».

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