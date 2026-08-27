Ροδόπη – γυναικοκτονία: Τη δολοφόνησε με μια μαχαιριά στο λαιμό – Η αδίστακτη επίθεση που έχει σοκάρει

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Με ένα χτύπημα με μαχαίρι στην περιοχή του λαιμού ήταν, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, αυτό που προκάλεσε τον θάνατο του της 44χρονης που αποτέλεσε θύμα γυναικοκτονίας στη Ροδόπη.

Η μαχαιριά στην τραχηλική χώρα ήταν βαθιά, με τη λεπίδα να φτάνει και να διαπερνά τον δεξιό πνεύμονα, προκαλώντας σοβαρή εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, δεν εντοπίστηκαν άλλες κακώσεις στο σώμα, ενώ ο θάνατος εκτιμάται ότι επήλθε πολύ γρήγορα, μέσα σε περίπου 3 έως 5 λεπτά από το χτύπημα. Κατά πληροφορίες, το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε είχε μήκος περίπου 20 εκατοστά.

Την ίδια στιγμή νέες αποκαλύψεις για την ενδοοικογενειακή βία που υφίστατο το θύμα έρχονται στο φως της δημοσιότητας, καθώς η δικηγόρος της ανέφερε ότι «το θύμα είχε δεχθεί πολλές φορές επίθεση από τον σύζυγό της. Δεν ήταν μόνο αυτή του 2022», εξηγώντας, παράλληλα, ότι «τα θύματα πολλές φορές δεν φεύγουν και για οικονομικούς λόγους», σημείωσε, εξηγώντας ότι στην περίπτωση της 44χρονης υπήρχε και το ζήτημα της άδειας παραμονής, καθώς «βασικό κριτήριο είναι το εισόδημα».

Σύμφωνα με τη δικηγόρο, πίσω από τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας βρίσκονταν η ζήλια του συζύγου αλλά και η προσπάθεια της γυναίκας να αποκτήσει οικονομική ανεξαρτησία. «Η ζήλια και η οικονομική της ανεξαρτησία, την οποία προσπαθούσε όλα αυτά τα χρόνια να αποκτήσει, ήταν η αιτία για την ενδοοικογενειακή βία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο γιός του θύματος, που τη μετέφερε στο νοσοκομείο, βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και θεωρούσε ότι η μητέρα του εξακολουθούσε να του μιλά κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα είχε αποφασίσει να χωρίσει με τον σύζυγό της και σήμερα είχε προγραμματίσει ραντεβού με τη δικηγόρο της προκειμένου να προχωρήσουν τη διαδικασία για την έκδοση διαζυγίου, ωστόσο ο δράστης τη δολοφόνησε μία ημέρα πριν από τη συνάντηση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 53χρονος λάμβανε φαρμακευτική αγωγή και στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική, ωστόσο κρίθηκε ότι δεν έχρηζε περαιτέρω νοσηλείας.

Το 2022 η γυναίκα τον είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή απειλή, όταν βρίσκονταν στην Κρήτη, και παρόλο που ακολούθησε η σύλληψή του, αφέθηκε ελεύθερος. Αυτή δεν ήταν η μοναδική φορά που ο δράστης ασκούσε λεκτική βία και εκδήλωνε βίαιη συμπεριφορά σε βάρος της συζύγου του, καθώς φαίνεται ότι ανά διαστήματα σημειώνονταν κι άλλα περιστατικά και γι’ αυτόν τον λόγο η 44χρονη επιθυμούσε να χωρίσουν.

Η γυναικοκτονία έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ο 53χρονος μαχαίρωσε στον λαιμό τη 44χρονη γυναίκα, ενώ εκείνη τη στιγμή μέσα στο σπίτι βρίσκονταν η 16χρονη κόρη της και ο 19χρονος γιος τους. Στη συνέχεια, ο 53χρονος αυτοτραυματίστηκε με το μαχαίρι και κατανάλωσε άγνωστη ποσότητα υγρού (πιθανόν φυτοφαρμάκου ή πετρελαίου), επιχειρώντας να βάλει τέλος στη ζωή του, χωρίς να τα καταφέρει. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του Νόμου περί όπλων, ενώ νοσηλεύεται φρουρούμενος χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

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