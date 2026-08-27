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27.08.2026 08:25

Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Πέντε φορές είχε καταγγείλει τον 53χρονο το θύμα – Η σύλληψη στο Ηράκλειο (videos)

27.08.2026 08:25
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Photo: xronos.gr

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Νέα στοιχεία έρχονται συνεχώς στο φως για τη γυναικοτονία στη Διαλαμπή Ροδόπης, όπου μία 44χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει συζύγου της.

Ο 53χρονος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στη γυναίκα μέσα στο σπίτι τους το μεσημέρι της Τετάρτης (26/8) και να την τραυμάτισε θανάσιμα. Την ώρα της επίθεσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην κατοικία βρίσκονταν δύο από τα τρία παιδιά του ζευγαριού.

Η 44χρονη εντοπίστηκε από τον γιο της με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στον λαιμό και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση και η 44χρονη είχε προγραμματίσει να καταθέσει και επίσημα την αίτηση διαζυγίου. Δούλευε σεζόν και είχε επιστρέψει στο χωριό προκειμένου να γιορτάσει τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της.

Τα δύο παιδιά, η 16χρονη κοπέλα και ο 19χρονος γιος ζούσαν στο οικογενειακό σπίτι στο χωριό Διαλαμπή της Ροδόπης, ενώ η μεγάλη κόρη του ζευγαριού, 24 χρόνων, ζει μόνιμα στην Κρήτη καθώς είναι παντρεμένη εκεί.

Η 16χρονη κόρη του ζευγαριού ήταν αυτή που κάλεσε τις αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τηλεφώνησε στις 13.15 το μεσημέρι της Τετάρτης (26/8/26) στην αστυνομία λέγοντας ότι ο πατέρας της μαχαίρωσε την μητέρα της στην περιοχή του λαιμού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Μετά την επίθεση, ο 53χρονος φέρεται να αυτοτραυματίστηκε και να κατανάλωσε τοξικό υγρό, πιθανότατα πετρέλαιο.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται υπό αστυνομική φρούρηση.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων. Από το σπίτι κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Πέντε καταγγελίες σε βάρος του 53χρονου και μία σύλληψη

Η 44χρονη είχε προσφύγει στις Αρχές το 2022, καταθέτοντας μήνυση για απειλή. Η Ελληνική Αστυνομία επιβεβαιώνει ότι ο άνδρας είχε συλληφθεί τότε στο Ηράκλειο Κρήτης στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για υπόθεση ενδοοικογενειακής απειλής σε βάρος της συζύγου του.

Σύμφωνα με το Mega, συνολικά είχαν καταγραφεί πέντε καταγγελίες για εξύβριση, απειλές και περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ σε ορισμένες από αυτές φέρεται να είχαν συνυπογράψει και τα παιδιά της οικογένειας.

Παράλληλα, ο 53χρονος φέρεται να λάμβανε φαρμακευτική αγωγή τα τελευταία τρία χρόνια και, έπειτα από εισαγγελική παρέμβαση, είχε τεθεί υπό ψυχιατρική παρακολούθηση.

Η 44χρονη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε απευθυνθεί στην Εισαγγελία ζητώντας να νοσηλευτεί ο σύζυγός της, επικαλούμενη τα προβλήματα που αντιμετώπιζε. Ωστόσο, τότε δεν κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του.

Άνθρωποι από το οικογενειακό περιβάλλον της γυναίκας αναφέρουν ότι η ίδια είχε μιλήσει για παθολογική ζήλια από την πλευρά του συζύγου της.

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