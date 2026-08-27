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27.08.2026 07:48

Τροχαίο στη Σκόπελο: Στο νοσοκομείο Βόλου με πολλαπλά τραύματα ένας 44χρονος και μια 34χρονη

27.08.2026 07:48
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Σκόπελο το βράδυ της Τετάρτης με δύο τραυματίες.

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Βόλου, χρειάστηκε να μεταφερθούν ένας άντρας και μια γυναίκα που έκαναν διακοπές στη Σκοπέλου, μετά τον τραυματισμό τους σε τροχαίο.

Το ατύχημα έγινε στην περιοχή Αγνώντα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 44χρονο και μια 34χρονη που είναι πολυτραυματίες.

Το ζευγάρι μεταφέρθηκε εσπευσμένα με το ιδιωτικό σκάφος «Άγιος Δημήτριος» στο λιμάνι του Βόλου και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Αχιλλοπούλειο».

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