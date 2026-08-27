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27.08.2026 07:30

Νέα πυρκαγιά στην Τεχνόπολη στον «Αθήνα 984» – Πιθανό βραχυκύκλωμα σε μετασχηματιστή

27.08.2026 07:30
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Πυρκαγιά προκλήθηκε, πιθανότατα από βραχυκύκλωμα, τα ξημερώματα της Πέμπτης στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9,84» στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι.

Η φωτιά ξέσπασε από μετασχηματιστή ο οποίος ενδεχομένως να εξερράγη λόγω κάποιας βλάβης.

Η φωτιά δεν έχει επεκταθεί στο υπόλοιπο κτήριο.

Στο σημείο έσπευσαν αρχικά τρία πυροσβεστικά με εννέα πυροσβέστες και στη συνέχεια οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με ένα ακόμα όχημα.

Έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος στο κτήριο, προκειμένου να μην επεκταθούν τα όποια προβλήματα.

Από τη φωτιά δεν κινδύνευσε κάποιος εργαζόμενος ή άτομο της ασφάλειας του κτηρίου.

Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ημέρες, στο ίδιο κτήριο, υπήρξε και άλλο σχετικό πρόβλημα, που ξεκίνησε και πάλι από ηλεκτρολογική εγκατάσταση, με αποτέλεσμα να διακοπεί η μετάδοση του προγράμματος του σταθμού.

Σημειώνεται ότι την Κυριακή τα ξημερώματα είχε προκληθεί και νέα πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του «Αθήνα 984» με αποτέλεσμα να σιγήσει ο ιστορικός ραδιοσταθμός για περισσότερες από δύο ημερες

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