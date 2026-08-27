Δολοφονία Ζαμπούνη: Το βίντεο-ντοκουμέντο που «πρόδωσε» τον «Κινέζο» – Το λάθος που οδήγησε στη σύλληψή του

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Οι δύο άνδρες που εκτέλεσαν τον Βαγγέλη Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο το 2024, επιχείρησαν μετά τη δολοφονία να απομακρύνουν κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να τους συνδέσει με την υπόθεση. Ωστόσο, μία σημαντική λεπτομέρεια φαίνεται πως τους διέφυγε: Το υλικό από την κάμερα ασφαλείας στο σπίτι όπου επέστρεψαν αμέσως μετά την εκτέλεση.

Στα βίντεο-ντοκουμέντα που παρουσίασε το βράδυ της Τετάρτης, 26/8, ο ΣΚΑΪ αποτυπώνονται λεπτομερώς οι κινήσεις των δύο εκτελεστών μετά τη δολοφονία. Οι εικόνες δείχνουν αρχικά τους δύο άνδρες να επιστρέφουν στο σπίτι και στη συνέχεια να κατευθύνονται στο υπόγειο.

Εκεί προχωρούν στην καταστροφή των όπλων που χρησιμοποίησαν στο έγκλημα. Η κάμερα, η οποία βρίσκεται ακριβώς πάνω από το υπόγειο, έχει καταγράψει τόσο τις κινήσεις τους, όσο και τον χαρακτηριστικό ήχο από την κοπή του μετάλλου.

Σε άλλο σημείο του υλικού, ένας από τους δύο μιλά στο τηλέφωνο και περιγράφει όσα έχουν κάνει, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δύο ώρες εδώ στο υπόγειο… Τα καθαρίσαμε όλα. Δεν υπάρχει τίποτα. Τα τηλέφωνα, τα πράγματα, όλα, όλα».

Η εικόνα που αποκάλυψε την ταυτότητα του «Κινέζου»

Ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα είχε ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο από το βίντεο. Ο λεγόμενος «Κινέζος» περνά σε πολύ μικρή απόσταση από την κάμερα ασφαλείας, με το πρόσωπό του να καταγράφεται καθαρά, ενώ σε κάποια στιγμή έχει μάλιστα το βλέμμα του στραμμένο προς τον φακό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η συγκεκριμένη εικόνα αποτέλεσε το στοιχείο που συνέδεσε τον 43χρονο με τη δολοφονία και οδήγησε τις Αρχές στην ταυτοποίησή του.

Οι αστυνομικοί συνέκριναν το πρόσωπο που καταγράφηκε στην κάμερα με τη σημερινή εικόνα του 43χρονου, την οποία εντόπισαν μέσω αίτησης που είχε υποβάλει στην υπηρεσία ασύλου. Η διαδικασία αυτή οδήγησε στην ταυτοποίησή του και ακολούθησε η έκδοση εντάλματος σε βάρος του.

Ο 43χρονος εντοπίστηκε τελικά και συνελήφθη στα κατεχόμενα της Κύπρου την Τρίτη, 25/8.

Η έρευνα για τον Σκαφτούρο που αποκάλυψε το κρίσιμο στοιχείο

Η τύχη του συγκεκριμένου βίντεο κρίθηκε μόλις τρεις ημέρες μετά τη δολοφονία του Ζαμπούνη. Εκείνη την περίοδο, η Αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα στο ίδιο σπίτι, στο πλαίσιο της αναζήτησης στοιχείων για τη δολοφονία ενός ακόμη μέλους της Greek Mafia, του Γιάννη Σκαφτούρου.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί πήραν στα χέρια τους τον σκληρό δίσκο της κάμερας ασφαλείας. Το υλικό είχε παραμείνει στη θέση του, καθώς τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν παραλείψει να το καταστρέψουν ή να το απομακρύνουν.

Εκείνη τη στιγμή, οι αστυνομικοί δεν γνώριζαν ότι το συγκεκριμένο εύρημα θα αποκτούσε καθοριστική σημασία για τη δολοφονία Ζαμπούνη. Ωστόσο, το υλικό που είχε κατασχεθεί στο πλαίσιο της έρευνας για τον Γιάννη Σκαφτούρο θα οδηγούσε τελικά στη σύλληψη ενός εκ των δραστών της δολοφονίας του Βαγγέλη Ζαμπούνη.

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