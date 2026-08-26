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26.08.2026 22:45

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη άνδρας με πάνω από 3 κιλά ηρωίνης στην κατοχή του

26.08.2026 22:45
thessaloniki

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Στη σύλληψη ημεδαπού, κατηγορούμενου για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά προχώρησαν την Τετάρτη, 26/8, στη Θεσσαλονίκη αστυνομικοί από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τη δράση του στην κατοχή και αποθήκευση ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα ηρωίνης με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκε και συνελήφθη ο κατηγορούμενος.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτι, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 συσκευασίες ηρωίνης, συνολικού βάρους 3 κιλών και 38 γραμμαρίων, κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 26.08.2026 23:41
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