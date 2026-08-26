Σιντική Σερρών: Καταδικάστηκαν και οι 23 κατηγορούμενοι για τα επεισόδια – Δύο χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή

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Ένοχοι για στάση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απόδραση, τετελεσμένη ή σε απόπειρα, κρίθηκαν και οι 23 κατηγορούμενοι για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο 22 Αυγούστου στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής αιτούντων άσυλο στη Σιντική Σερρών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στους τρεις κατηγορούμενους που αποπειράθηκαν να αποδράσουν επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 25 μηνών, ενώ οι υπόλοιποι 20, οι οποίοι κατάφεραν να αποδράσουν και φέρονται να συμμετείχαν στα επεισόδια, καταδικάστηκαν σε 26 μήνες φυλάκισης. Η έφεση δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, επομένως οι ποινές θα εκτελεστούν άμεσα.

Η εισαγγελέας είχε προτείνει την απαλλαγή των κατηγορουμένων από τις κατηγορίες της στάσης κρατουμένων και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, επικαλούμενη έλλειψη ταυτοποίησης. Αντίθετα, είχε εισηγηθεί την ενοχή τους για την απόπειρα απόδρασης και την απόδραση, με την αναγνώριση ως ελαφρυντικού των δύσκολων συνθηκών διαβίωσης στη Δομή.

Τι κατέθεσαν αστυνομικοί και κατηγορούμενοι

Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν σε υπηρεσία το βράδυ του Σαββάτου περιέγραψαν ενώπιον του δικαστηρίου μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση. Όπως κατέθεσαν, οι μετανάστες-κρατούμενοι άρχισαν να πετούν πέτρες εναντίον τους, ενώ στη συνέχεια προκάλεσαν ζημιές στην εσωτερική και εξωτερική περίφραξη, αλλά και στις εγκαταστάσεις της δομής και σε υπηρεσιακό όχημα. Συνολικά, 40 άτομα κατάφεραν να διαφύγουν, ενώ τρεις που αποπειράθηκαν να αποδράσουν συνελήφθησαν πριν απομακρυνθούν από τον χώρο.

Και οι 23 συλληφθέντες αρνήθηκαν ότι είχαν συμμετοχή στα επεισόδια. Κατά τις απολογίες τους υποστήριξαν πως βρίσκονταν στη δική τους πτέρυγα, μακριά από το σημείο όπου εξελισσόταν η ένταση. Όπως ανέφεραν, άκουσαν φωνές και δυνατούς κρότους, τους οποίους παρομοίασαν με ήχους από εκρήξεις, και όταν βγήκαν έξω αντίκρισαν καπνούς και την περίφραξη πεσμένη. Τότε, όπως είπαν, αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τη δομή.

Ένας από τους κατηγορούμενους, απαντώντας σε ερώτηση του προέδρου του δικαστηρίου για τον λόγο που έφυγε, παρομοίασε την κατάσταση με ένα πουλί που βρίσκεται σε κλουβί και βλέπει ανοιχτή την πόρτα. Άλλοι κατηγορούμενοι ανέφεραν ότι εγκατέλειψαν τις χώρες τους αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον για τις οικογένειές τους και εξέφρασαν την επιθυμία να εργαστούν νόμιμα στην Ελλάδα.

Στο δικαστήριο κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης η Αφροδίτη Σταμπουλή, η οποία αναφέρθηκε στις συνθήκες διαβίωσης στη Δομή Σιντικής. Περιγράφοντάς τες ως απάνθρωπες, μίλησε και για την προσωπική της εμπειρία από επίσκεψή της στη δομή, υπογραμμίζοντας ότι η αντίδραση των συγκεκριμένων ανθρώπων ήταν δικαιολογημένη.

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