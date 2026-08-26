Καμίνι η χώρα και την Τετάρτη: Πού ξεπέρασε τους 41 βαθμούς ο υδράργυρος – O χάρτης του Meteo

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ακάθεκτος συνεχίζει ο καύσωνας στη χώρα μας καθώς και την Τετάρτη 26/8 καταγράφηκαν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα, με τις μέγιστες τιμές να υπερβαίνουν τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Οι υψηλότερες τιμές καταγράφηκαν στην Καρδίτσα και στις Αιγιές Γυθείου, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 41,3 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), δέκα σταθμοί κατέγραψαν θερμοκρασίες 40 βαθμών Κελσίου ή και υψηλότερες, ενώ συνολικά 129 σταθμοί σημείωσαν μέγιστες θερμοκρασίες άνω των 37 βαθμών Κελσίου.

Οι οκτώ περιοχές και οι μέγιστες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα Τετάρτη 26/8:

Καρδίτσα – Πόλη: 41,3 βαθμούς Κελσίου

– Πόλη: 41,3 βαθμούς Κελσίου Αγίες Γυθείου: 41,3 βαθμούς Κελσίου

Κροκεές Λακωνίας: 41,2 βαθμούς Κελσίου

Σπάρτη: 41,1 βαθμούς Κελσίου

Τρίκαλα: 41,0 βαθμούς Κελσίου

Σκάλα Λακωνίας: 40,9 βαθμούς Κελσίου

Στεφανιά Λακωνίας: 40,7 βαθμούς Κελσίου

Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας: 40,3 βαθμούς Κελσίου

Διαβάστε επίσης:

Αλεπούδες εμφανίστηκαν στο ΟΑΚΑ – Η ανακοίνωση της διοίκησης: «Δεν πλησιάζουμε, δεν ταΐζουμε, δεν ενοχλούμε»

Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Σε διάσταση θύτης και θύμα – Η γυναίκα είχε επιστρέψει στο χωριό για τα γενέθλια της κόρης της

Συναγερμός στην ΕΛΑΣ για τον αγώνα ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφεια: 6 συλλήψεις Βουλγάρων στα διόδια – Είχαν μαχαίρια











