Καμίνι η χώρα και την Τετάρτη: Πού ξεπέρασε τους 41 βαθμούς ο υδράργυρος – O χάρτης του Meteo

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ακάθεκτος συνεχίζει ο καύσωνας στη χώρα μας καθώς και την Τετάρτη 26/8 καταγράφηκαν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα, με τις μέγιστες τιμές να υπερβαίνουν τους 41 βαθμούς Κελσίου.
Οι υψηλότερες τιμές καταγράφηκαν στην Καρδίτσα και στις Αιγιές Γυθείου, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 41,3 βαθμούς Κελσίου.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), δέκα σταθμοί κατέγραψαν θερμοκρασίες 40 βαθμών Κελσίου ή και υψηλότερες, ενώ συνολικά 129 σταθμοί σημείωσαν μέγιστες θερμοκρασίες άνω των 37 βαθμών Κελσίου.
Οι οκτώ περιοχές και οι μέγιστες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα Τετάρτη 26/8:
Διαβάστε επίσης:
Αλεπούδες εμφανίστηκαν στο ΟΑΚΑ – Η ανακοίνωση της διοίκησης: «Δεν πλησιάζουμε, δεν ταΐζουμε, δεν ενοχλούμε»
Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Σε διάσταση θύτης και θύμα – Η γυναίκα είχε επιστρέψει στο χωριό για τα γενέθλια της κόρης της
Συναγερμός στην ΕΛΑΣ για τον αγώνα ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφεια: 6 συλλήψεις Βουλγάρων στα διόδια – Είχαν μαχαίρια
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.