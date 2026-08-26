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26.08.2026 19:59

Καμίνι η χώρα και την Τετάρτη: Πού ξεπέρασε τους 41 βαθμούς ο υδράργυρος – O χάρτης του Meteo

26.08.2026 19:59
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Ακάθεκτος συνεχίζει ο καύσωνας στη χώρα μας καθώς και την Τετάρτη 26/8 καταγράφηκαν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα, με τις μέγιστες τιμές να υπερβαίνουν τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Οι υψηλότερες τιμές καταγράφηκαν στην Καρδίτσα και στις Αιγιές Γυθείου, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 41,3 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), δέκα σταθμοί κατέγραψαν θερμοκρασίες 40 βαθμών Κελσίου ή και υψηλότερες, ενώ συνολικά 129 σταθμοί σημείωσαν μέγιστες θερμοκρασίες άνω των 37 βαθμών Κελσίου.

Οι οκτώ περιοχές και οι μέγιστες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα Τετάρτη 26/8:

  • Καρδίτσα – Πόλη: 41,3 βαθμούς Κελσίου
  • Αγίες Γυθείου: 41,3 βαθμούς Κελσίου
  • Κροκεές Λακωνίας: 41,2 βαθμούς Κελσίου
  • Σπάρτη: 41,1 βαθμούς Κελσίου
  • Τρίκαλα: 41,0 βαθμούς Κελσίου
  • Σκάλα Λακωνίας: 40,9 βαθμούς Κελσίου
  • Στεφανιά Λακωνίας: 40,7 βαθμούς Κελσίου
  • Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας: 40,3 βαθμούς Κελσίου

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