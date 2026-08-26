Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Σε διάσταση θύτης και θύμα – Η γυναίκα είχε επιστρέψει στο χωριό για τα γενέθλια της κόρης της

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Για να γιορτάσει τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της είχε επιστρέψει στη Ροδόπη η 44χρονη γυναίκα που έπεσε νεκρή από το χέρι του συζύγου της στη Διαλαμπή, στη νέα φρικτή γυναικοκτονία που αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση. Η 44χρονη δούλευε σεζόν και είχε επιστρέψει στο χωριό προκειμένου να γιορτάσει τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα «Χρόνος» της Κομοτηνής, ο 53χρονος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του, τραυματίζοντάς τη θανάσιμα. Στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε με μαχαίρι, ενώ φέρεται να κατανάλωσε φυτοφάρμακο, αν και οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για πετρέλαιο.

Θύτης και θύμα είναι υπήκοοι Αλβανίας, ενώ η 44χρονη ήταν μητέρα τριών παιδιών, δύο ενήλικων και ενός ανήλικου.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε από τον γιο της στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, ωστόσο ήταν ήδη νεκρή. Το σοβαρότερο τραύμα της εντοπίζεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στον λαιμό από μαχαίρι.

Η 16χρονη κόρη του ζευγαριού ήταν αυτή που κάλεσε τις αστυνομικές Αρχές. Πρόκειται για ένα εκ των τριών παιδιών τους καθώς υπάρχουν και δύο ενήλικα παιδιά, ένας γιος που διέμενε με την οικογένεια και η μεγαλύτερη κόρη που κατοικεί εκτός Ροδόπης. Οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας εντόπισαν το θύμα και μετά την εξερεύνηση του χώρου τέλεσης του εγκλήματος προέβησαν στη σύλληψη του συζύγου.

Για τα ακριβή αίτια θανάτου της γυναίκας αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Οι κάτοικοι της Διαλαμπής παραμένουν συγκλονισμένοι από το έγκλημα που σημειώθηκε στο χωριό τους.

Με ποινικό παρελθόν ο δράστης – Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Ο 53χρονος φέρεται να είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για περιστατικό που είχε σημειωθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, με θύμα και τότε τη σύζυγό του.

Η 44χρονη είχε υποβάλει τότε μήνυση σε βάρος του για απειλή.

Στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» νοσηλεύεται ο 53χρονος ο οποίος φέρεται να αυτοτραυματίστηκε μετά τη δολοφονία -σήμερα το μεσημέρι- με αιχμηρό αντικείμενο της 44χρονης συζύγου του, στο χωριό Διαλαμπή της Ροδόπης.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες ο συζυγοκτόνος μετά την αρχική διασωλήνωσή του, νοσηλεύεται -φρουρούμενος- στη χειρουργική κλινική έχοντας ανακτήσει τις αισθήσεις του και χωρίς να φέρει σοβαρά τραύματα από τον αυτοτραματισμό του με μαχαίρι.

Σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τη γυναικοκτονία

«Συνελήφθη μεσημβρινές ώρες σήμερα (26-8-2026) σε οικισμό της Ροδόπης, αλλοδαπός ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία σε βάρος της συζύγου του.



Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής, για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του Νόμου περί όπλων.



Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες σήμερα (26-08-2026) εντοπίστηκε αλλοδαπή από συγγενικό της πρόσωπο, εντός της οικίας της, σε οικισμό της Ροδόπης, φέροντας τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.



Άμεσα αστυνομικοί προέβησαν σε συντονισμένες ενέργειες καθώς και στην εξερεύνηση του χώρου τέλεσης του εγκλήματος, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του επίσης αλλοδαπού συζύγου της, ο οποίος φέρεται να την τραυμάτισε με μαχαίρι και στη συνέχεια να αυτοτραυματίσθηκε. Ο φερόμενος δράστης μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.



Σημειώνεται ότι, το 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης, ο φερόμενος δράστης είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος του θύματος.



Από τον χώρο κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.



Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής».

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