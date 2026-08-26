Μη χάσετε το «ΠΟΝΤΙΚΙ» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 27 Αυγούστου

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Με πρωτοσέλιδο τίτλο «ΔΕΘ Ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την ανησυχία στην κυβέρνηση για το πακέτο μέτρων που θα εξαγγείλει, την προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα και «επένδυση» στις μειώσεις τιμών στο σούπερ μάρκετ, αλλά και για τον προβληματισμό για την… πλειοδοσία παροχών από τα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

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