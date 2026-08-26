Η Superbet εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδας – Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase

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Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Golf Privé της Γλυφάδας πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας 2026-27, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη της νέας εποχής της διοργάνωσης, με τη Superbet ως Ονομαστικό Χορηγό.

Η εκδήλωση αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη στιγμή της νέας αγωνιστικής περιόδου για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, φέρνοντας στο ίδιο σημείο εκπροσώπους του ελληνικού ποδοσφαίρου, ανθρώπους της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και της Superbet, λίγο πριν οι ομάδες μπουν στη μάχη της League Phase.

Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβαν η Έλενα Παπαδοπούλου και ο Αιμίλιος Οικονομίδης, ενώ ξεχωριστός καλεσμένος ήταν ο προπονητής και παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής Νίκος Νιόπλιας, ο οποίος έδωσε το δικό του ποδοσφαιρικό χρώμα στη διαδικασία.

Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μάκης Γκαγκάτσης, καθώς και ο General Manager της Superbet Greece, Γιάννης Καλαμβόκης, οι οποίοι μίλησαν για τη νέα σελίδα που ανοίγει για τη διοργάνωση και τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της ΕΠΟ και της Superbet.

Η Superbet δίνει το όνομά της σε έναν ιστορικό θεσμό

Η παρουσία της Superbet ως Ονομαστικού Χορηγού του Κυπέλλου Ελλάδας αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική επένδυση της εταιρείας στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Μέσα από τη συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η Superbet συνδέει το όνομά της με έναν θεσμό που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ποδοσφαιρικής ιστορίας της χώρας και έχει χαρίσει διαχρονικά μερικές από τις πιο έντονες και απρόβλεπτες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού.

Η συνεργασία δεν περιορίζεται στην ονοματοδοσία της διοργάνωσης. Στόχος είναι η περαιτέρω αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας γύρω από το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, η ενίσχυση της σύνδεσής του με τους φιλάθλους και η δημιουργία νέων ενεργειών και περιεχομένου που θα συνοδεύουν τη διοργάνωση σε ολόκληρη τη διάρκεια της σεζόν.

Για τη Superbet, η επένδυση στο Κύπελλο εντάσσεται σε μια ευρύτερη παρουσία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και εκφράζει τη φιλοσοφία της εταιρείας για μακροχρόνιες συνεργασίες με σημαντικούς αθλητικούς θεσμούς της χώρας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο General Manager της Superbet Greece, Γιάννης Καλαμβόκης, αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας και στο όραμα της Superbet για τη διοργάνωση:

«Είναι μια ξεχωριστή βραδιά για την Superbet. Δεν σας κρύβω ότι το Κύπελλο είναι η αγαπημένη μου ποδοσφαιρική διοργάνωση, γιατί έχει κάτι πραγματικά μοναδικό, την γοητεία του απρόβλεπτου. Αυτές είναι στιγμές που δημιουργούν συγκίνηση, είναι ιστορίες που μένουν στην μνήμη μας και κάνουν το ποδόσφαιρο ξεχωριστό. Εμείς σαν Superbet, είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τον θεσμό, να συμβάλλουμε να γίνει ακόμα πιο δυνατός, να στηρίξουμε τις ομάδες που συμμετέχουν σε αυτόν και κυρίως τις μικρότερες ομάδες. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο αλλά και όλους τους ανθρώπους της ΕΠΟ για αυτή την συνεργασία αλλά και για την διοργάνωση συνολικά. Είναι μεγάλη τιμή για την Superbet να συνδέει το όνομα της με το Κύπελλο Ελλάδος».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, στάθηκε στη νέα συνεργασία και στην επόμενη ημέρα του Κυπέλλου Ελλάδας:

«Καλωσορίζω στη νέα διαδρομή του Κυπέλλου την Superbet. Η επιλογή να γίνει συμπαίκτης μας είναι μια ξεκάθαρη ψήφος εμπιστοσύνης στη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδος. Αυτή η συνεργασία έχει και μία νέα οικονομική διάσταση για τις ομάδες, θέλουμε η επιτυχία του Κυπέλλου να επιστρέψει πίσω στις ομάδες, γι’ αυτό φέτος σχεδόν 1,5 εκατομμύριο ευρώ θα καταλήξει στις ομάδες, ανάλογα φυσικά και με την πορεία τους στον θεσμό. Τέλος, θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη αυτό το διήμερο».

Δύο μεγάλα ντέρμπι έβγαλε η κληρωτίδα

Το αγωνιστικό μέρος της βραδιάς είχε επίσης μεγάλο ενδιαφέρον, με την κλήρωση να διαμορφώνει το πρόγραμμα της League Phase και να βγάζει δύο αναμετρήσεις που ήδη ξεχωρίζουν.

Στην 4η αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, ενώ η League Phase θα ολοκληρωθεί με ένα από τα μεγαλύτερα παιχνίδια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Στην 5η και τελευταία αγωνιστική, στις 2 Δεκεμβρίου, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, σε ένα ντέρμπι «αιωνίων» που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την τελική κατάταξη.

Η τελευταία αγωνιστική αναμένεται να διαμορφώσει το τελικό πλασάρισμα των ομάδων και να ολοκληρώσει μια League Phase στην οποία κάθε αποτέλεσμα θα έχει τη δική του βαρύτητα.

Χώρος και στη νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου

Ξεχωριστό στοιχείο της φετινής διοργάνωσης αποτελεί και ο κανονισμός που αφορά τη συμμετοχή νεαρών ποδοσφαιριστών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε αναμέτρησης, οι ομάδες θα πρέπει να χρησιμοποιούν δύο ποδοσφαιριστές γεννημένους μετά την 1η Ιανουαρίου 2005, δίνοντας ουσιαστικό αγωνιστικό χώρο στη νέα γενιά.

Η συγκεκριμένη παράμετρος προσθέτει μια ακόμη διάσταση στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, δημιουργώντας την ευκαιρία για νέα πρόσωπα να αποκτήσουν σημαντικές παραστάσεις και να συστηθούν στο ευρύτερο ποδοσφαιρικό κοινό.

Μια νέα σεζόν ξεκινά για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας

Η ολοκλήρωση της κλήρωσης σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της διαδρομής της League Phase και ταυτόχρονα την πρώτη μεγάλη στιγμή της νέας συνεργασίας της Superbet με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Μέσα στους επόμενους μήνες, διαφορετικές πόλεις, γήπεδα και ομάδες θα γίνουν μέρος μιας κοινής διαδρομής με τελικό προορισμό το τρόπαιο. Μεγάλα ντέρμπι, αναμετρήσεις με ξεχωριστές ιστορίες, νέοι πρωταγωνιστές και οι παραδοσιακές εκπλήξεις του θεσμού αναμένεται να συνθέσουν το σκηνικό της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Για τη Superbet, αυτή είναι μόνο η αρχή μιας συνεργασίας που φιλοδοξεί να προσθέσει νέα δυναμική σε έναν θεσμό βαθιά συνδεδεμένο με την ιστορία και το συναίσθημα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το Superbet Κύπελλο Ελλάδας 2026-27 περνά στη League Phase. Και η νέα εποχή του θεσμού μόλις ξεκίνησε.

*Το αγωνιστικό πρόγραμμα ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την πορεία και τις υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.