Μυστήριο με τη σύλληψη 46χρονου Γάλλου στο Μπάρι που μετέφερε αντιαρματικούς πυραύλους Akeron από την Πάτρα

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Ένας τακτικός έλεγχος στο λιμάνι του Μπάρι μετατράπηκε σε έρευνα για μια αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού υψηλής ισχύος, σύμφωνα με το Euronews.

Ιταλοί αστυνομικοί σταμάτησαν έναν 46χρονο Γάλλο πολίτη, ονόματι Regis Claude Albert Normand, αφού αποβιβάστηκε από το πλοίο Superfast II μετά την άφιξή του από την Πάτρα.

Three Akeron Missiles Found Inside a French Driver’s Van in Italy ☞ https://t.co/mliuqdsbQw — EuroPost Agency (@EuroPostAgency) August 26, 2026

Στο βαν του, το οποίο είχε γαλλικές πινακίδες κυκλοφορίας, οι ερευνητές βρήκαν πέντε εμπορευματοκιβώτια μεταφοράς σχεδιασμένα για τη μεταφορά αντιαρματικών οπλικών συστημάτων.

A Frenchman was arrested in Italy in June. He was found to be transporting three Akeron anti-tank missiles and a fourth training missile without a warhead in his van.https://t.co/BoCIGxXly0 — French Aid to Europe 🇨🇵 🇪🇺 (@aidefranceukr) August 26, 2026

Μέσα υπήρχαν σωλήνες εκτόξευσης και πύραυλοι, συμπεριλαμβανομένων τριών πύραυλων Akeron, οι οποίοι, σύμφωνα με τεχνική αξιολόγηση και με βάση τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής, πρέπει να χαρακτηριστούν ως πολεμικά όπλα.

Η υπόθεση περιγράφεται λεπτομερώς σε διάταξη που εξέδωσε η δικαστής Valeria Isabella Valenzi του δικαστηρίου του Μπάρι, η οποία διέταξε την προφυλάκιση του Normand.

Η έρευνα

Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, ο οδηγός παρουσίασε τρία διεθνή δελτία αποστολής.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα ευρήματα, αυτά τα έγγραφα ήταν πολύ ασαφή για να διευκρινίσουν τη φύση του φορτίου.

Περαιτέρω έλεγχοι οδήγησαν στην ανακάλυψη των πέντε εμπορευματοκιβωτίων. Το ένα ήταν άδειο. Ένα δεύτερο περιείχε έναν αδρανή εκπαιδευτικό πύραυλο χωρίς σύστημα καθοδήγησης, πρόωσης ή κεφαλή. Τα υπόλοιπα τρία περιείχαν από έναν πύραυλο Akeron το καθένα.

Viaggiava con tre missili da guerra nascosti nel furgone. Un normale controllo di routine ha portato all’arresto, a Bari, di un cittadino francese di 46 anni, beccato mentre trasportava missili Akeron, potenti armi da combattimento prodotte in Francia. L’uomo proveniva dalla… pic.twitter.com/UOYZQCRDYg — Sky tg24 (@SkyTG24) August 26, 2026

Εμπειρογνώμονες από τον ιταλικό στρατό ανέλαβαν να προσδιορίσουν τη φύση των τριών πυραύλων.

Μια λεπτομέρεια που εξετάστηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας ήταν το χρώμα των σωλήνων. Τα εμπορευματοκιβώτια είχαν μπλε λωρίδες, οι οποίες, σύμφωνα με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ, υποδεικνύουν εκπαιδευτικό εξοπλισμό χωρίς εκρηκτικά συστατικά.

Σύμφωνα με τον στρατό, ωστόσο, αυτές οι λωρίδες δεν φαινόταν να αποτελούν μέρος των αρχικών σημάνσεων και λέγεται ότι ήταν συνηθισμένη κολλητική ταινία που μπορούσε εύκολα να αφαιρεθεί.

Μόλις αφαιρέθηκε η μπλε ταινία, φέρεται να παρατηρήθηκε ένα κίτρινο και μαύρο χρωματικό σχέδιο, που υποδηλώνει πυρομαχικά υψηλής εκρηκτικότητας σχεδιασμένα να έχουν διεισδυτικό αποτέλεσμα.

Επισκευές στην Ελλάδα

Ο Normand δήλωσε στις αρχές ότι ήταν οδηγός που είχε αναλάβει τη μεταφορά του εξοπλισμού στην Ελλάδα για λογαριασμό της αμυντικής εταιρείας MBDA. Είπε ότι επρόκειτο να τον παραδώσει σε μια εταιρεία που ονομάζεται Altus LSA για εργασίες επισκευής.

Η ομάδα υπεράσπισής του υπέβαλε εμπορικά και ταξιδιωτικά έγγραφα, καθώς και μια άδεια που εκδόθηκε το 2025 από το Γαλλικό Υπουργείο Άμυνας στην MBDA France για δραστηριότητες που αφορούν πολεμικό εξοπλισμό.

Un Français arrêté en Italie avec trois missiles déguisés en matériel de l’Otan https://t.co/FKhpOcxOwc — Le Parisien | politique (@leparisien_pol) August 26, 2026

Ωστόσο, ο δικαστής δήλωσε ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα, επισημαίνοντας ανωμαλίες στα παρεχόμενα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων διαφορετικών σφραγίδων και αποκλίσεων στις ημερομηνίες.

Σύμφωνα με τον δικαστή, οι άδειες που απαιτούνται βάσει της ιταλικής νομοθεσίας για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού δεν είχαν προσκομιστεί ούτε κατά τον έλεγχο στο λιμάνι ούτε ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Ο Normand δήλωσε ότι εργαζόταν ως υπεργολάβος για μια γαλλική εταιρεία που ειδικεύεται επίσης στη μεταφορά στρατιωτικών αγαθών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ερευνητές, η εταιρεία μεταφορών στην οποία εργάζεται, η οποία είναι καταχωρημένη στο όνομα της συζύγου του, δεν φαίνεται να ειδικεύεται σε αυτό το είδος μεταφοράς.

Η έρευνα θα πρέπει τώρα να διαπιστώσει από πού προήλθαν οι πύραυλοι, πού κατευθύνονταν και εάν η μεταφορά τους ήταν εγκεκριμένη.

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