ΕΛΛΑΔΑ

24.01.2026 16:41

Πάτρα: Πάνω από 155 κιλά κοκαΐνης και κάνναβης, αξίας 1.7 εκατ. ευρώ, εντοπίστηκαν σε φορτηγό στο λιμάνι – Δύο συλλήψεις (Video)

24.01.2026 16:41
narkotika21

Μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης εντόπισαν στελέχη του κεντρικού λιμεναρχείου της Πάτρας, έπειτα από έλεγχο που έκαναν σε φορτηγό, ενώ συνέλαβαν για την συγκεκριμένη υπόθεση δύο άνδρες, ηλικίας 49 και 41 ετών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Λιμενικό, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Πάτρας σε φορτηγό με οδηγό τον 49χρονο, το οποίο είχε εκφορτωθεί στο νότιο λιμάνι Πατρών από Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο προερχόμενο από λιμάνι της Ιταλίας και κατόπιν ένδειξης του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «ΜΕΖΚΑΛ», εντοπίστηκαν μέσα στον χώρο οδήγησης 20 πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 22 κιλών και 693 εξακοσίων γραμμαρίων.

Σε έλεγχο που ακολούθησε στον χώρο του φορτίου, εντοπίστηκαν 163 πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας, συνολικού μικτού βάρους 133 κιλών και 669 γραμμαρίων, καθώς και 20 πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 21 κιλών και 942 γραμμαρίων, αξίας 1.7 εκατ. ευρώ.

Έπειτα από έρευνες των στελεχών του Λιμενικού συνελήφθη ο 41χρονος, στην περιοχή του Χαϊδαρίου Αττικής, όπου είχε πάει με αυτοκίνητο στο σημείο, προκειμένου να παραλάβει μέρος των ναρκωτικών ουσιών.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 49χρονου στο Χαλκούτσι Αττικής, όπου εντοπίστηκαν ένα όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης, ένα μαχαίρι κυνηγετικού τύπου με λάμα μήκους 25 εκατοστών, 13 σφραγίδες διαφόρων επωνυμιών ελληνικών και βουλγαρικών εταιρειών και ένας φορητός υπολογιστής.

Επιπλέον, σε έρευνα που διενεργήθηκε σε κατάστημα ιδιοκτησίας του 41χρονου στην Αθήνα, εντοπίστηκαν το χρηματικό ποσό των 5.700 ευρώ, 285 τουρκικές λίρες, ένας φορητός υπολογιστής, ένα κινητό τηλέφωνο, τρεις κάρτες κινητής τηλεφωνίας, μία ζυγαριά ακριβείας και ένα καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 24.01.2026 17:53
