search
ΣΑΒΒΑΤΟ 24.01.2026 17:53
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.01.2026 16:32

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 34χρονος που οδηγούσε με 146 χλμ/ώρα υπό την επήρεια αλκοόλ

24.01.2026 16:32
troxaia-radar

Με 146 χλμ/ώρα οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης 34χρονος, ο οποίος συνελήφθη και του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης.

Ο 34χρονος εντοπίστηκε στο πλαίσιο των τροχονομικών ελέγχων που διενεργούνται σε διάφορες περιοχές της πόλης σήμερα στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς Ανατολικά, στο ύψος του κόμβου Πυλαίας, να οδηγεί τη μοτοσικλέτα με ταχύτητα 146 χλμ/ώρα αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 60 χλμ/ώρα.

Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών διαπιστώθηκε επίσης ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο οδηγός συνελήφθη από τους αστυνομικούς, του αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για δύο μήνες και του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο για επικίνδυνη οδήγηση και για μέθη.

Ειδικό κλιμάκιο από δικυκλιστές αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης από χθες το βράδυ έως σήμερα το πρωί προέβη σε ελέγχους οχημάτων στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και βεβαίωσε συνολικά 65 παραβάσεις.

Διαβάστε επίσης:

Η ηλεκτρική BMW M3 θα έχει ψεύτικο ήχο από V10 κινητήρα

Πυροσβεστήρας στο αυτοκίνητο: Το πρόστιμο του ΚΟΚ και στην περίπτωση που είναι ληγμένος – Τι σημαίνουν οι κωδικοί 8Α, 34B και C

Το Hyundai Staria Electric εγκαινιάζει ένα νέο ηλεκτρικό κεφάλαιο για τα MPV της κορεάτικης εταιρείας (photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
jacky o
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε ντισκοτέκ στην Μιχαλακοπούλου: Νέο βίντεο με τον δράστη που αφήνει την βόμβα στην είσοδο

gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για Συμβούλιο Ειρήνης: «Είμαστε σταθερά υπέρ των πρωτοβουλιών που προωθούν την ειρήνη»

via anilikon 7765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Ανήλικοι έστειλαν 13χρονο στο νοσοκομείο – Του έσπασαν το κόκκαλο κάτω από το μάτι

trump-canada-343
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Θα βάλω 100% τελωνειακό δασμό στον Καναδά αν κάνει εμπορική συμφωνία με την Κίνα»

usaSnow
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τουλάχιστον 14 πολιτείες λόγω του χιονιά – Στους -50 η θερμοκρασία (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nero new
ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Επιστρέφει το νερό στη λίμνη μετά τις βροχές και τα χιόνια

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

matina-nikolaou-new
LIFESTYLE

Ματίνα Νικολάου: «Νομίζω ότι δεν αγαπήθηκα στον βαθμό που θα ήθελα στην προσωπική μου ζωή» (Video)

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 24.01.2026 17:46
jacky o
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε ντισκοτέκ στην Μιχαλακοπούλου: Νέο βίντεο με τον δράστη που αφήνει την βόμβα στην είσοδο

gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για Συμβούλιο Ειρήνης: «Είμαστε σταθερά υπέρ των πρωτοβουλιών που προωθούν την ειρήνη»

via anilikon 7765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Ανήλικοι έστειλαν 13χρονο στο νοσοκομείο – Του έσπασαν το κόκκαλο κάτω από το μάτι

1 / 3