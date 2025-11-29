Σας πήραν το δίπλωμα; Τι σας περιμένει αν οδηγήσετε και σας ξαναπιάσουν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Οι στοχευμένοι έλεγχοι της Τροχαίας έχουν αυξηθεί αισθητά και δεν χαρίζουν: πολλοί οδηγοί βρίσκονται ξαφνικά με «φουσκωμένα» πρόστιμα και χωρίς άδεια οδήγησης. Μπορεί οι ανάγκες της καθημερινότητας να πιέζουν, όμως η οδήγηση χωρίς δίπλωμα είναι σήμερα από τα ακριβότερα και πιο αυστηρά τιμωρούμενα αδικήματα του οδικού δικαίου. Με τον νέο ΚΟΚ (Ν. 5209/2025) οι ποινές κλιμακώνονται και σε περίπτωση υποτροπής γίνονται εξοντωτικές, οπότε αν μπαίνεις στον πειρασμό να οδηγήσεις ακόμη και χωρίς το δίπλωμα, τότε διάβασε παρακάτω.
Παλαιότερα να πούμε ότι ίσχυαν τα εξής: φυλάκιση 1–12 μήνες, 100 € πρόστιμο, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες. Η διαφορά δείχνει ξεκάθαρα τη στροφή σε πολιτική μηδενικής ανοχής.
Οι παραπάνω διοικητικές κυρώσεις συνοδεύονται από ποινικές συνέπειες. Η υπόθεση συνήθως κινείται με αυτόφωρη διαδικασία, ειδικά όταν η παράβαση συνδέεται με επικίνδυνη οδήγηση ή πρόκληση κινδύνου.
Μπορώ να οδηγήσω σε «έκτακτη ανάγκη»;
Όχι. Ο ΚΟΚ δεν προβλέπει «εξαίρεση ανάγκης». Η παράβαση βεβαιώνεται κανονικά.
Μετράει η παλιά άδεια αν έχει αφαιρεθεί;
Όχι. Όσο ισχύει η στέρηση, θεωρείται ότι δεν έχεις δικαίωμα οδήγησης.
Πότε επιστρέφεται η άδεια;
Μετά τη λήξη του διαστήματος στέρησης και εφόσον δεν εκκρεμεί άλλη κύρωση ή δικαστική απόφαση. Για τη διαδικασία, απευθύνεσαι στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών/Τροχαία.
