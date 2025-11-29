search
29.11.2025 17:26

Σας πήραν το δίπλωμα; Τι σας περιμένει αν οδηγήσετε και σας ξαναπιάσουν

29.11.2025 17:26
Οι στοχευμένοι έλεγχοι της Τροχαίας έχουν αυξηθεί αισθητά και δεν χαρίζουν: πολλοί οδηγοί βρίσκονται ξαφνικά με «φουσκωμένα» πρόστιμα και χωρίς άδεια οδήγησης. Μπορεί οι ανάγκες της καθημερινότητας να πιέζουν, όμως η οδήγηση χωρίς δίπλωμα είναι σήμερα από τα ακριβότερα και πιο αυστηρά τιμωρούμενα αδικήματα του οδικού δικαίου. Με τον νέο ΚΟΚ (Ν. 5209/2025) οι ποινές κλιμακώνονται και σε περίπτωση υποτροπής γίνονται εξοντωτικές, οπότε αν μπαίνεις στον πειρασμό να οδηγήσεις ακόμη και χωρίς το δίπλωμα, τότε διάβασε παρακάτω.

Τι ισχύει σήμερα – η βασική ποινή

  • Οδήγηση χωρίς δίπλωμα (πρώτη φορά): πρόστιμο 1.000 €αφαίρεση άδειας για 1 έτοςφυλάκιση έως 2 έτη.
    Αν προκύψει ατύχημα, ενεργοποιούνται οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα περί επικίνδυνης οδήγησης.

Παλαιότερα να πούμε ότι ίσχυαν τα εξής: φυλάκιση 1–12 μήνες, 100 € πρόστιμο, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες. Η διαφορά δείχνει ξεκάθαρα τη στροφή σε πολιτική μηδενικής ανοχής.

Τι συμβαίνει αν ξαναπιαστείς (υποτροπές)

  • 1η υποτροπή: πρόστιμο 2.000 €αφαίρεση άδειας για 4 έτη.
  • 2η υποτροπή: πρόστιμο 4.000 €αφαίρεση άδειας για 8 έτη.

Οι παραπάνω διοικητικές κυρώσεις συνοδεύονται από ποινικές συνέπειες. Η υπόθεση συνήθως κινείται με αυτόφωρη διαδικασία, ειδικά όταν η παράβαση συνδέεται με επικίνδυνη οδήγηση ή πρόκληση κινδύνου.

Τι σημαίνει πρακτικά για σένα

  • Μη ρισκάρεις: ακόμη κι ένα «μικρό δρομολόγιο» μπορεί να καταλήξει σε τεράστιο κόστος (πρόστιμα/δικαστικά) και πολύχρονη αφαίρεση άδειας.
  • Μην οδηγείς καθόλου μέχρι να λήξει η περίοδος στέρησης ή να εκδοθεί νόμιμα νέα άδεια. Η οδήγηση στο διάστημα στέρησης θεωρείται χωρίς άδεια.
  • Ρύθμισε τις μετακινήσεις σου (ΜΜΜ, ταξί, φόρτωμα σε συνάδελφο/φίλο) και ενημέρωσε εργοδότη/οικογένεια για να αποφύγεις πιέσεις που σε σπρώχνουν σε νέα παράβαση.
  • Κράτα έγγραφα & αποδείξεις (πράξη βεβαίωσης, ημερομηνίες) και, όπου χρειάζεται, συμβουλέψου δικηγόρο για ενστάσεις/αιτήσεις επιστροφής μετά τη λήξη στέρησης.
  • Ασφάλιση: η οδήγηση χωρίς ισχύουσα άδεια μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά θέματα κάλυψης σε περίπτωση συμβάντος—ακόμη κι αν υπάρχει ασφαλιστήριο.

Συχνές απορίες

Μπορώ να οδηγήσω σε «έκτακτη ανάγκη»;
Όχι. Ο ΚΟΚ δεν προβλέπει «εξαίρεση ανάγκης». Η παράβαση βεβαιώνεται κανονικά.

Μετράει η παλιά άδεια αν έχει αφαιρεθεί;
Όχι. Όσο ισχύει η στέρηση, θεωρείται ότι δεν έχεις δικαίωμα οδήγησης.

Πότε επιστρέφεται η άδεια;
Μετά τη λήξη του διαστήματος στέρησης και εφόσον δεν εκκρεμεί άλλη κύρωση ή δικαστική απόφαση. Για τη διαδικασία, απευθύνεσαι στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών/Τροχαία.

Τι κρατάμε;

  • Οι ποινές εκτοξεύθηκαν: 1.000 € και έως 2 έτη φυλάκιση από την πρώτη παράβαση.
  • Υποτροπές πονάνε2.000–4.000 € και 4–8 έτη στέρηση άδειας.
  • Καμία εξαίρεση: οδήγηση κατά τη στέρηση = ξανά χωρίς δίπλωμα.
  • Τεράστιο ρίσκο σε περίπτωση ατυχήματος: ποινικός κίνδυνος και ασφαλιστικές συνέπειες.

