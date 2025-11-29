search
ΚΥΡΙΑΚΗ 30.11.2025 05:42
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.11.2025 14:57

WRC: Ο Οζιέ «έγραψε Ιστορία» στην Τζέντα – Παγκόσμιος πρωταθλητής για 9η φορά στην καριέρα του

29.11.2025 14:57
ogier

Ο Σεμπαστιάν Οζιέ (Toyota) στέφθηκε σήμερα (29/11) στην Τζέντα, παγκόσμιος πρωταθλητής Ράλι για ένατη φορά στην καριέρα του, ισοφαρίζοντας το σχετικό ρεκόρ του συμπατριώτη του, Σεμπαστιάν Λεμπ.

Ο Γάλλος οδηγός, τερμάτισε τρίτος στο Ράλι Σαουδικής Αραβίας, που ολοκληρώθηκε με νικητή τον Βέλγο, Τιερί Νεβίλ (Hyundai) και εξασφάλισε τον τίτλο παρά το γεγονός ότι έχασε τρεις αγώνες εφέτος.

Έχοντας ήδη κατακτήσει το πρωτάθλημα από το 2013 έως το 2018 και ξανά το 2020 και το 2021, ο Οζιέ και ο συνοδηγός του, Βενσάν Λαντέ κατέκτησαν τον τίτλο επικρατώντας του Βρετανού, Ελφιν Εβανς (Toyota), ο οποίος προηγείτο με τρεις βαθμούς διαφορά πριν από τον αγώνα της Σαουδικής Αραβίας, που ήταν και ο τελευταίος της διοργάνωσης.

Καθ’ όλην τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο Γάλλος οδηγός επέδειξε για άλλη μια φορά την αγωνιστική του δεινότητα και την τακτική του ευφυΐα, ελέγχοντας τον Ουαλό και παράλληλα, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους σε μια πολύ απαιτητική διαδρομή.

Παρ’ όλο που δεν γλίτωσε από τις… αναποδιές στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένων δύο κλαταρισμένων ελαστικών την Παρασκευή, ο Οζιέ δεν τα παράτησε ποτέ και τελικά τερμάτισε τέσσερις βαθμούς μπροστά από τον «ομόσταυλο» του στο πρωτάθλημα. 

«Τι απίστευτη σεζόν. Η μάχη με τον Ελφιν ήταν πραγματικά εξαιρετική. Οι μεγάλοι πρωταθλητές έχουν μόνο σπουδαίους αντιπάλους. Μας ώθησαν στα όριά μας μέχρι το τελευταίο στάδιο της σεζόν», σχολίασε ο Οζιέ, αφού ανέβηκε στην οροφή του Yaris του για να γιορτάσει τον τίτλο του με τον Λαντέ. 

Συμμετέχοντας σε μια… μερική σεζόν με την Toyota, ο Οζιέ, ο οποίος αρχικά είχε προγραμματιστεί να λάβει μέρος σε οκτώ ράλι, πρόσθεσε ακόμη τρία στο πρόγραμμά του, μετά το εξαιρετικό ξεκίνημα της χρονιάς, γεγονός που υποδήλωνε ότι θα μπορούσε να κατακτήσει έναν ιστορικό ένατο τίτλο.

Και τελικά, στέφθηκε πρωταθλητής μετά από ένα συναρπαστικό Ράλι στη Σαουδική Αραβία, ολοκληρώνοντας μια απίστευτη σεζόν που χαρακτηρίσθηκε από έξι νίκες και δέκα θέσεις στο βάθρο σε ένδεκα αγώνες.

Διαβάστε επίσης:

Το Hyundai Inster αναδείχθηκε το καλύτερο αυτοκίνητο της Γερμανίας κάτω των 25.000 ευρώ

Το νέο Jeep Compass διαθέτει εμβληματική σχεδίαση, κορυφαίες δυνατότητες και προηγμένη τεχνολογία

Το SUV της BMW που πουλάει περισσότερο από Toyota στην Ελλάδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Βγαίνουν στους δρόμους οι αγρότες: Πού στήνονται τα πρώτα μπλόκα

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League 2: Καταγγελία για χαστούκι του προέδρου του Αιγάλεω στον τερματοφύλακα της ομάδας

maduro trump
ΚΟΣΜΟΣ

Εντείνεται η πίεση Τραμπ στη Βενεζουέλα – Για «αποικιοκρατική απειλή» μιλάει το ΥΠΕΞ της κυβέρνησης Μαδούρο

thessaloniki_astynomia_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Εντοπίστηκε παράνομο κέντρο απεξάρτησης – Δύο συλλήψεις

kievo oukrania 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Οικονομική «μαύρη τρύπα» – Το αστρονομικό ποσό που θα χρειαζόταν για την ανοικοδόμηση αν η ανακωχή ερχόταν… αύριο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos-oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Είμαι παραδομένος στον Χριστό, με ενδιαφέρει μόνο να κερδίσω την αιώνια ζωή» (Video)

kokkidou-new
LIFESTYLE

Ελένη Κοκκίδου: «Ήμουν ένα δυστυχισμένο παιδί, έψαχνα απεγνωσμένα να βρω ανθρώπους να μου δείξουν τον δρόμο» (Video)

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

ΚΘΒΕ-AYTH_H_NYXTA-PROMO-Mike-Rafail-3
ADVERTORIAL

ΚΘΒΕ: «Αυτή η Νύχτα Μένει» έρχεται τον Δεκέμβριο στο Βασιλικό Θέατρο

tokas-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Χαρά Τόκα για τα δικαιώματα των συνθετών - «Το κέρδος που δεν μετριέται σε χρήμα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30.11.2025 01:25
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Βγαίνουν στους δρόμους οι αγρότες: Πού στήνονται τα πρώτα μπλόκα

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League 2: Καταγγελία για χαστούκι του προέδρου του Αιγάλεω στον τερματοφύλακα της ομάδας

maduro trump
ΚΟΣΜΟΣ

Εντείνεται η πίεση Τραμπ στη Βενεζουέλα – Για «αποικιοκρατική απειλή» μιλάει το ΥΠΕΞ της κυβέρνησης Μαδούρο

1 / 3