WRC: Ο Οζιέ «έγραψε Ιστορία» στην Τζέντα – Παγκόσμιος πρωταθλητής για 9η φορά στην καριέρα του

Ο Σεμπαστιάν Οζιέ (Toyota) στέφθηκε σήμερα (29/11) στην Τζέντα, παγκόσμιος πρωταθλητής Ράλι για ένατη φορά στην καριέρα του, ισοφαρίζοντας το σχετικό ρεκόρ του συμπατριώτη του, Σεμπαστιάν Λεμπ.

Ο Γάλλος οδηγός, τερμάτισε τρίτος στο Ράλι Σαουδικής Αραβίας, που ολοκληρώθηκε με νικητή τον Βέλγο, Τιερί Νεβίλ (Hyundai) και εξασφάλισε τον τίτλο παρά το γεγονός ότι έχασε τρεις αγώνες εφέτος.

Έχοντας ήδη κατακτήσει το πρωτάθλημα από το 2013 έως το 2018 και ξανά το 2020 και το 2021, ο Οζιέ και ο συνοδηγός του, Βενσάν Λαντέ κατέκτησαν τον τίτλο επικρατώντας του Βρετανού, Ελφιν Εβανς (Toyota), ο οποίος προηγείτο με τρεις βαθμούς διαφορά πριν από τον αγώνα της Σαουδικής Αραβίας, που ήταν και ο τελευταίος της διοργάνωσης.

Καθ’ όλην τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο Γάλλος οδηγός επέδειξε για άλλη μια φορά την αγωνιστική του δεινότητα και την τακτική του ευφυΐα, ελέγχοντας τον Ουαλό και παράλληλα, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους σε μια πολύ απαιτητική διαδρομή.

Παρ’ όλο που δεν γλίτωσε από τις… αναποδιές στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένων δύο κλαταρισμένων ελαστικών την Παρασκευή, ο Οζιέ δεν τα παράτησε ποτέ και τελικά τερμάτισε τέσσερις βαθμούς μπροστά από τον «ομόσταυλο» του στο πρωτάθλημα.

«Τι απίστευτη σεζόν. Η μάχη με τον Ελφιν ήταν πραγματικά εξαιρετική. Οι μεγάλοι πρωταθλητές έχουν μόνο σπουδαίους αντιπάλους. Μας ώθησαν στα όριά μας μέχρι το τελευταίο στάδιο της σεζόν», σχολίασε ο Οζιέ, αφού ανέβηκε στην οροφή του Yaris του για να γιορτάσει τον τίτλο του με τον Λαντέ.

Συμμετέχοντας σε μια… μερική σεζόν με την Toyota, ο Οζιέ, ο οποίος αρχικά είχε προγραμματιστεί να λάβει μέρος σε οκτώ ράλι, πρόσθεσε ακόμη τρία στο πρόγραμμά του, μετά το εξαιρετικό ξεκίνημα της χρονιάς, γεγονός που υποδήλωνε ότι θα μπορούσε να κατακτήσει έναν ιστορικό ένατο τίτλο.

Και τελικά, στέφθηκε πρωταθλητής μετά από ένα συναρπαστικό Ράλι στη Σαουδική Αραβία, ολοκληρώνοντας μια απίστευτη σεζόν που χαρακτηρίσθηκε από έξι νίκες και δέκα θέσεις στο βάθρο σε ένδεκα αγώνες.

Διαβάστε επίσης:

Το Hyundai Inster αναδείχθηκε το καλύτερο αυτοκίνητο της Γερμανίας κάτω των 25.000 ευρώ

Το νέο Jeep Compass διαθέτει εμβληματική σχεδίαση, κορυφαίες δυνατότητες και προηγμένη τεχνολογία

Το SUV της BMW που πουλάει περισσότερο από Toyota στην Ελλάδα