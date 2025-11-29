search
29.11.2025 12:42

WRC: Μια ανάσα από τον τίτλο του παγκόσμιο πρωταθλήματος ο Σεμπαστιάν Οζιέ

ozie

Ο Σεμπαστιάν Οζιέ (Toyota) πλησιάζει στην κατάκτηση του ένατου τίτλου του παγκόσμιου πρωταθλήματος WRC, λίγο πριν από την τελευταία ειδική διαδρομή στο Ράλι της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Γάλλος οδηγός, σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στην SS16, την προτελευταία φάση του ράλι και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, χάρη στις ατυχίες που είχαν ορισμένοι από τους αντιπάλους του.

Οπως ο Βρετανός αντίπαλός του για τον τίτλο, ο Ελφιν Εβανς (Toyota), ο οποίος βρίσκεται αυτήν την στιγμή στην έκτη θέση και σχεδόν τρία λεπτά πίσω από τον Γάλλο.

Ο Φινλανδός οδηγός, Κάλε Ροβάνπερα (Toyota), ο οποίος μαθηματικά διεκδικούσε τον τίτλο, αλλά χρειαζόταν ένα… θαύμα, είδε τις τελευταίες του ελπίδες να χάνονται μετά από ένα κλατάρισμα που τον έριξε στην όγδοη θέση. Τέταρτος ταχύτερος στην SS15, μόλις ένα εκατοστό του δευτερολέπτου μπροστά από τον Εβανς, ο Οζιέ είδε δύο ανταγωνιστές να μπαίνουν ανάμεσα σε αυτόν και τον συναθλητή του μετά την SS16. Ετσι, αναμένεται να μην ρισκάρει στην Power Stage, την τελευταία ειδική διαδρομή, προκειμένου να εξασφαλίσει τον τίτλο.

Ο Γάλλος οδηγός ο οποίος πριν από τον αγώνα της Σαουδικής Αραβίας βρισκόταν πίσω από τον Ουαλό κατά τρεις βαθμούς στην κατάταξη του πρωταθλήματος, έχει πλέον ουσιαστικά επτά βαθμούς προβάδισμα πριν από την τελευταία χρονομετρημένη διαδρομή των 16,39 χιλιομέτρων. 

Εάν κατακτήσει τον ένατο παγκόσμιο τίτλο, ο Οζιέ, ο οποίος είχε χάσει τρεις από τους 14 γύρους εφετινούς αγώνες, θα ενταχθεί στο «Πάνθεον» του αθλήματός, μαζί με έναν άλλο θρύλο των ράλι, τον συμπατριώτη του Σεμπαστιάν Λεμπ, επίσης εννέα φορές παγκόσμιο πρωταθλητή.

