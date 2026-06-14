Χαλάνδρι: Απολογείται σήμερα ο φαρμακοποιός για το παράνομο εργαστήριο σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ

Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο 51χρονος φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρι ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα -που, σύμφωνα με τις Αρχές, λειτουργούσε τουλάχιστον τους τελευταίους 6 μήνες- φέρεται να είχε αναπτύξει δραστηριότητα σε διεθνές επίπεδο, με περισσότερες από 15.000 παραγγελίες σε περίπου 90 χώρες.

Πριν από την απολογία του βασικού κατηγορουμένου, ενώπιον των δικαστικών αρχών παρουσιάστηκαν τέσσερα ακόμη πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ο 51χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, προωθούσε τα προϊόντα του ακόμη και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανιζόταν ως πιστοποιημένος παρασκευαστής «χειροποίητων σκευασμάτων», ενώ συμμετείχε και ως ομιλητής σε διεθνή φόρουμ.

Καταγγελίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς, σε βάρος του φαρμακοποιού είχαν υποβληθεί επανειλημμένες καταγγελίες, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, σχετικά με τη διακίνηση και αποστολή παράνομων σκευασμάτων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα κλειδιά του υπογείου διέθεταν συνολικά 10 άτομα, μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων βιολόγοι και φαρμακοποιοί, οι οποίοι εργάζονταν καθημερινά για την παρασκευή των προϊόντων.

Καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης φέρεται να είχε και εταιρεία με έδρα το Χαλάνδρι, ιδιοκτησίας βρετανού υπηκόου, ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές.

Η έρευνα εξετάζει τις διασυνδέσεις της εταιρείας με το δίκτυο παραγωγής και διακίνησης των παράνομων σκευασμάτων, καθώς και τη συμβολή της στην προμήθεια πρώτων υλών και τη διαχείριση των αποστολών.

Πρώτες ύλες αμφιβόλου προέλευσης

Από τα μέχρι στιγμής ευρήματα προκύπτει ότι οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνταν για την παρασκευή των προϊόντων ήταν αμφιβόλου προέλευσης, ενώ η συνταγογράφηση φέρεται να γινόταν μέσω «γιατρών φαντασμάτων».

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το περιεχόμενο των σκευασμάτων που εντοπίστηκαν στο παράνομο εργαστήριο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται φάρμακα για απώλεια βάρους, προϊόντα για τη στυτική δυσλειτουργία, αναβολικές ουσίες και σκευάσματα φαρμακοδιέγερσης.

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο, σύμφωνα με τις Αρχές, είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν ουσίες που βρίσκονται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο και δεν έχουν λάβει έγκριση για ευρεία χρήση, γεγονός που ενδέχεται να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Επιστροφή στο καλοκαίρι με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας – Πού αναμένονται βροχές

Πατήσια: 19χρονος στο νοσοκομείο μετά από απόπειρα ληστείας με μαχαίρι

Pride 2026: Γέμισε χρώματα το κέντρο της Αθήνας (Photos)



