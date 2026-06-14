Πανελλαδικές: Συνέχεια με Ειδικά Μαθήματα – Πότε θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες

Με τις εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων και τις Πρακτικές Δοκιμασίες θα συνεχιστούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ αύριο, Δευτέρα, ολοκληρώνουν τις εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ.

Επιπλέον, αύριο, θα ολοκληρωθούν οι εξετάσεις στα γυμνάσια, ενώ θα είναι και η τελευταία ημέρα λειτουργίας των δημοτικών και νηπιαγωγείων.

Έναρξη εξετάσεων για τα Ειδικά Μαθήματα

Από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου 2026 θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων και, παρομοίως, από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου 2026 θα διεξαχθούν οι Υγειονομικές Εξετάσεις και Πρακτικές Δοκιμασίες των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων αφορούν στους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα Ειδικά Μαθήματα προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε Σχολή ή Τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα.

Πιο αναλυτικά, την ερχόμενη Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026, θα αρχίσουν οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων με τα Αγγλικά.

Θα συνεχιστούν με το Ελεύθερο (Τετάρτη 17 Ιουνίου) και Γραμμικό Σχέδιο (Πέμπτη 18 Ιουνίου) και θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις στα Γερμανικά (Παρασκευή 19 Ιουνίου).

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις στα μαθήματα της Μουσικής Αντίληψης, Θεωρίας και Αρμονίας (Σάββατο 20 Ιουνίου), καθώς και της Μουσικής Εκτέλεσης και Ερμηνείας (Δευτέρα 22 Ιουνίου).

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα ολοκληρωθούν με τις εξετάσεις στα Γαλλικά (Τρίτη 23 Ιουνίου), τα Ιταλικά (Τετάρτη 24 Ιουνίου) και τα Ισπανικά (Πέμπτη 25 Ιουνίου).

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 (Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, Γερμανικά, Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά). Για το μάθημα των Αγγλικών και το μάθημα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, που έχουν ώρα έναρξης εξέτασης στις 10:00, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 9:30.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα των ξένων γλωσσών είναι τρεις ώρες, ενώ των Σχεδίων (Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι ώρες. Για το μουσικό μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο, ενώ για το μουσικό μάθημα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις ώρες και τριάντα λεπτά.

Ολοκλήρωση Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ

Στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν αύριο, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ. Πιο αναλυτικά, θα εξεταστούν στα μαθήματα: Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών, Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.

Τέλος εξετάσεων και στα γυμνάσια

Αύριο, Δευτέρα 15 Ιουνίου, ολοκληρώνουν επίσης τις εξετάσεις τους οι μαθητές και οι μαθήτριες των γυμνασίων, καθώς η ημέρα έχει οριστεί ως η τελευταία των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων.

Η ίδια ημέρα, σηματοδοτεί το τέλος της σχολικής χρονιάς σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία.

Εν αναμονή της ανακοίνωσης των βαθμολογιών

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι ανακοινώσεις των βαθμολογιών των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού αναμένεται να γίνουν γνωστές προς τα τέλη Ιουνίου, όπως άλλωστε συνηθίζεται κατά τις τελευταίες χρονιές.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι βαθμολογίες θα συνοδεύονται κατά πάσα πιθανότητα και από επίσημα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026, κάτι που θα διευκολύνει την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων για το πώς θα κινηθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη φετινή χρονιά.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται, μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θα ανοίξει η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου από τους υποψήφιους. Η πλατφόρμα αναμένεται να είναι ανοικτή κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, ούτως ώστε μέχρι το τέλος του μηνός να έχουν ανακοινωθεί οι βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

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