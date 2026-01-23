search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

23.01.2026

Το Hyundai Staria Electric εγκαινιάζει ένα νέο ηλεκτρικό κεφάλαιο για τα MPV της κορεάτικης εταιρείας (photos)

Το νέο Hyundai Staria Electric εγκαινιάζει ένα νέο ηλεκτρικό κεφάλαιο για τα MPV της κορεάτικης εταιρείας, τοποθετώντας την ευρυχωρία και τη λειτουργικότητα στο επίκεντρο του σχεδιασμού της.

Κατασκευασμένο για να καλύψει τις ανάγκες οικογενειών, εταιρειών μεταφοράς επιβατών και ατόμων με δραστήριο τρόπο ζωής, εισάγει τη μηδενικών εκπομπών μετακίνηση σε μια κατηγορία όπου ο εσωτερικός χώρος, η άνεση και η πρακτική χρήση είναι καθοριστικοί παράγοντες επιλογής. Το επίπεδο πάτωμα και οι μεγάλες εσωτερικές διαστάσεις δίνουν άνεση τους επιβάτες. Το εσωτερικό έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσαρμόζεται ομαλά σε διαφορετικές ανάγκες, από την καθημερινή μετακίνηση και τα οικογενειακά ταξίδια έως την επαγγελματική μεταφορά επιβατών και τις δραστηριότητες αναψυχής.

Στα βασικά χαρακτηριστικά του είναι η προηγμένη τεχνολογία φόρτισης 800V που επιτρέπει εξαιρετικά γρήγορη DC φόρτιση (10%-80% σε περίπου 20 λεπτά), ενώ η μπαταρία υψηλής χωρητικότητας 84 kWh δίνει αυτονομία έως 400 χιλιόμετρα. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 218 ίππους. Έχει δυνατότητα ρυμούλκησης έως 2.000 κιλά, λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), θύρες USB υψηλής ισχύος 100W και ψηφιακό κλειδί. Στο εσωτερικό έχει δύο οθόνες 12,3 ιντσών, ενώ είναι εξοπλισμένο με το νέο σύστημα infotainment ccNC και δυνατότητα ασύρματων. Η παραγωγή του μοντέλου θα πραγματοποιείται στο εργοστάσιο της Hyundai στο Ulsan της Νότιας Κορέας.

