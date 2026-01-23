Αυτά είναι τα best-seller αυτοκίνητα στην Ελλάδα για το 2025 – Όλες οι κατηγορίες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η εικόνα της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου το 2025 αποτυπώνεται ξεκάθαρα μέσα από τα best-seller κάθε κατηγορίας.
Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου το 2025 δεν άφησε χώρο για γενικόλογα συμπεράσματα. Οι αριθμοί είναι ξεκάθαροι, οι τάσεις παγιωμένες και σε κάθε κατηγορία υπάρχει πλέον ένα μοντέλο που λειτουργεί ως σημείο αναφοράς. Όχι απλώς επειδή βγήκε πρώτο, αλλά επειδή καθορίζει το πού κινείται το segment, τι ζητά ο αγοραστής και πώς απαντά ο ανταγωνισμός. Τα SUV έχουν περάσει σε φάση απόλυτης κυριαρχίας, καλύπτοντας πάνω από τα δύο τρίτα της αγοράς, όμως οι μικρές κατηγορίες εξακολουθούν να παίζουν κρίσιμο ρόλο σε πόλη και στόλους. Παράλληλα, οι μεγάλες και premium κατηγορίες έχουν μικρό όγκο, αλλά υψηλό ειδικό βάρος, λειτουργώντας περισσότερο ως δείκτης κύρους και λιγότερο ως μαζική επιλογή.
Με βάση τα επίσημα στοιχεία ταξινομήσεων ΣΕΑΑ, παρουσιάζουμε όλα τα best-seller της ελληνικής αγοράς, κατηγορία προς κατηγορία.
Best seller: Kia Picanto
Σε μια κατηγορία που χρόνο με τον χρόνο μικραίνει, το Picanto κρατάει χαρακτήρα «εργαλείου πόλης» και παραμένει η πιο καθαρή επιλογή για όποιον θέλει απλό, προσιτό αυτοκίνητο.
Top 10 A
Best seller: Toyota Aygo X
Εδώ μιλάμε για απόλυτη κυριαρχία. Το Aygo X δεν είναι απλώς πρώτο, είναι το μοντέλο που κρατά ζωντανή την κατηγορία.
Κατάταξη A-SUV
Best seller: Toyota Yaris
Το Yaris εξακολουθεί να είναι το «σίγουρο χαρτί». Υβριδικό, οικονομικό, αξιόπιστο και με τεράστια αποδοχή από ιδιώτες και στόλους.
Top 10 B
Best seller: Toyota Yaris Cross
Το απόλυτο best-seller της ελληνικής αγοράς για το 2025. Το αυτοκίνητο που συνδυάζει SUV εικόνα, υβριδική τεχνολογία και σωστό μέγεθος για την Ελλάδα.
Top 10 B-SUV
Best seller: BMW Σειρά 1
Η απόδειξη ότι το premium εξακολουθεί να πουλά, ακόμα και σε μια κατηγορία που πιέζεται από τα SUV.
Top 10 C
Best seller: Toyota C-HR
Σχεδίαση, υβριδική γκάμα και ισχυρό brand. Το C-HR συνεχίζει να καθορίζει το segment.
Top 10 C-SUV
Best seller: Tesla Model 3
Το ηλεκτρικό sedan που έχει καταφέρει να ξεφύγει από τον «ειδικό» ρόλο και να παίξει σε κανονικούς όρους αγοράς.
Top 10 D
Best seller: BMW X2
Η BMW X2 κατάφερε μέσα στο 2025 να αναδειχθεί best-seller στην κατηγορία των μεσαίων SUV όχι επειδή ήταν η πιο φθηνή ή η πιο ευρύχωρη επιλογή, αλλά επειδή «χτύπησε» ακριβώς στο σημείο που ζητά σήμερα η ελληνική αγορά. Coupe-SUV σχεδίαση, ισχυρό brand, σύγχρονες υβριδικές εκδόσεις και ξεκάθαρα premium χαρακτήρας, χωρίς να ανεβαίνει υπερβολικά σε τιμή ή διαστάσεις.
Top 10 D-SUV
Best seller: Mercedes E-Class
Η κατηγορία Ε δεν είναι πια αυτή που ήταν. Οι ιδιώτες την έχουν σχεδόν εγκαταλείψει και οι πωλήσεις βασίζονται κυρίως σε εταιρικούς στόλους, στελέχη και επαγγελματική χρήση. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Mercedes E-Class παραμένει η σταθερά. Όχι επειδή είναι φθηνή, αλλά επειδή συνεχίζει να προσφέρει αυτό ακριβώς που ζητά το κοινό της κατηγορίας: άνεση, ποιότητα κύλισης, κύρος και τεχνολογικό βάθος.
Κατάταξη E
Best seller: Range Rover Sport
Εδώ τα πράγματα είναι απολύτως ξεκάθαρα. Το Range Rover Sport δεν κερδίζει απλώς την κατηγορία E-SUV, αλλά την ορίζει. Σε μια αγορά που τα μεγάλα SUV έχουν περάσει από το στάδιο της υπερβολής στο στάδιο της κανονικότητας, το Sport συνδυάζει πολυτέλεια, εικόνα και πραγματική χρήση με τρόπο που κανείς ανταγωνιστής δεν καταφέρνει εξίσου ισορροπημένα.
Κατάταξη E-SUV
Best seller: Volvo XC90
Στην κορυφή της αγοράς, εκεί όπου οι αριθμοί είναι μικροί αλλά το ειδικό βάρος τεράστιο, το Volvo XC90 καταφέρνει κάτι εξαιρετικά δύσκολο: να είναι ταυτόχρονα πολυτελές, οικογενειακό και «λογικό». Και αυτό ακριβώς το τρίπτυχο είναι που το έχει μετατρέψει στο best-seller των F–G κατηγοριών.
Top F–G / F–G-SUV
