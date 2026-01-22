Το Grandland Electric AWD είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Opel με τετρακίνηση (photos/video)

Το Grandland Electric AWD είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Opel με τετρακίνηση. Διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες και τέσσερα προγράμματα οδήγησης.

Συγκεκριμένα, αποδίδει συνδυαστική ισχύ 239 kW (325 ίππους), χάρη στον εμπρός ηλεκτροκινητήρα των 213 ίππων και τον επιπλέον πίσω κινητήρα των 112 ίππων. Η διάταξη αυτή προσφέρει εξαιρετική ισορροπία και αυξημένο έλεγχο, ιδιαίτερα σε διαδρομές με κλειστές στροφές. Η μέγιστη ροπή των 509 Nm (343 Nm εμπρός και 166 Nm πίσω) είναι διαθέσιμη από μηδενικές στροφές, εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση και άφθονη ισχύ σε προσπεράσεις ή απαιτητικές ανηφορικές διαδρομές.

Για οδήγηση σε χιόνι, πάγο ή ολισθηρό οδόστρωμα, το πρόγραμμα 4WD αποτελεί την ιδανική επιλογή. Οι δύο ηλεκτροκινητήρες λειτουργούν συνεχώς, κατανέμοντας ισόποσα την ισχύ και στους τέσσερις τροχούς. Παράλληλα, τα συστήματα ESP και ελέγχου πρόσφυσης διαθέτουν ειδικές ρυθμίσεις, ενισχύοντας περαιτέρω την ασφάλεια και τη σταθερότητα.

Σε στεγνό δρόμο ή ήπιες συνθήκες, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τρία επιπλέον προγράμματα. Normal: Προτεραιότητα στον εμπρός άξονα για μέγιστη αποδοτικότητα. Ισχύς έως 313 ίππους και 450 Nm ροπής, με αυτόματη ενεργοποίηση του πίσω κινητήρα όταν απαιτείται. Sport: Συνεχής λειτουργία και των δύο κινητήρων με κατανομή 60:40, για δυναμική οδήγηση. Πλήρης ισχύς και ροπή, με πιο άμεση απόκριση σε τιμόνι και γκάζι. Eco: Έμφαση στη μέγιστη αυτονομία, με περιορισμό ισχύος. Σε έντονη επιτάχυνση, ενεργοποιείται αυτόματα και ο πίσω κινητήρας.

Το Grandland Electric AWD επιταχύνει από την στάση μέχρι τα 100χλμ/ώρα σε μόλις 6,1 δευτερόλεπτα. Η μπαταρία ιόντων λιθίου NMC με ωφέλιμη χωρητικότητα 73 kWh προσφέρει αυτονομία έως 502 χιλιόμετρα. Η επαναφόρτιση από 20% σε 80% ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 30 λεπτά σε ταχυφορτιστή DC. Το μοντέλο είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελίες με τιμή εκκίνησης τα 52.900 ευρώ.

