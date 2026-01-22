search
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

22.01.2026 11:08

Η Ferrari Enzo που έσπασε όλα τα ρεκόρ – Η εξωφρενική τιμή (photos/video)

Τερμάτισαν όλα τα κοντέρ στη δημοπρασία της συλλογής αυτοκινήτων του Phil Bachman, με μια Ferrari Enzo να ξεχωρίζει.

Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο έσπασαν το Σαββατοκύριακο στη δημοπρασία της απίθανης συλλογής του, προσφάτως εκλιπόντα, Phil Bachman, με πολλές από τις υπέροχες Ferrari του να πωλούνται έναντι αδιανόητων τιμών. Μεταξύ τους ξεχώρισε μια Ferrari Enzo η οποία πωλήθηκε περίπου… 3 φορές παραπάνω από το προηγούμενο ρεκόρ.

Η εντυπωσιακή Giallo Modena Ferrari Enzo πωλήθηκε έναντι 17.875.000 δολαρίων (15,268,773 ευρώ), «διαλύοντας» το προηγούμενο ρεκόρ των περίπου 6 εκατ. δολαρίων που είχε πουληθεί μια άλλη Enzo το 2023.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Το φθηνό αυτοκίνητο πόλης που ξεπέρασε όλα τα άλλα σε πωλήσεις στην Ελλάδα το 2025 (photos)

Chery: Η κινεζική μάρκα αναδείχθηκε πρωταθλήτρια σε εξαγωγές για 23η χρονιά

Το φθηνότερο parking στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» – Όλες οι αλλαγές και τι συμφέρει περισσότερο

egkymosynh new
ΥΓΕΙΑ

ΕΜΑ για την παρακεταμόλη: «Δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος αυτισμού, ΔΕΠΥ ή νοητικής αναπηρίας»

1200×800-welcome-copy-1 (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο για τα επόμενα 4,5 χρόνια (photo/videos)

kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

lanthimos palaistini
LIFESTYLE

Λάνθιμος: «Aπαράδεκτο να παίζουν ομάδες από το Ισραήλ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα»

kakokairia ano glyfada 7765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φονική κακοκαιρία: Δύο νεκροί σε Γλυφάδα και Άστρος, χάος στους δρόμους της Αττικής, υπερχείλισαν ρέματα, «βούλιαξαν» αυτοκίνητα

