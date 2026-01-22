Η Ferrari Enzo που έσπασε όλα τα ρεκόρ – Η εξωφρενική τιμή (photos/video)

Τερμάτισαν όλα τα κοντέρ στη δημοπρασία της συλλογής αυτοκινήτων του Phil Bachman, με μια Ferrari Enzo να ξεχωρίζει.

Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο έσπασαν το Σαββατοκύριακο στη δημοπρασία της απίθανης συλλογής του, προσφάτως εκλιπόντα, Phil Bachman, με πολλές από τις υπέροχες Ferrari του να πωλούνται έναντι αδιανόητων τιμών. Μεταξύ τους ξεχώρισε μια Ferrari Enzo η οποία πωλήθηκε περίπου… 3 φορές παραπάνω από το προηγούμενο ρεκόρ.

Η εντυπωσιακή Giallo Modena Ferrari Enzo πωλήθηκε έναντι 17.875.000 δολαρίων (15,268,773 ευρώ), «διαλύοντας» το προηγούμενο ρεκόρ των περίπου 6 εκατ. δολαρίων που είχε πουληθεί μια άλλη Enzo το 2023.

