Το φθηνότερο parking στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» – Όλες οι αλλαγές και τι συμφέρει περισσότερο

Οι αλλαγές στις εγκαταστάσεις και στους χώρους στάθμευσης δημιουργούν νέα δεδομένα για τους ταξιδιώτες που επιλέγουν να μετακινηθούν με αυτοκίνητο.
Τα έργα επέκτασης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, που ξεκίνησαν το 2025, αποτελούν μία από τις σημαντικότερες αναβαθμίσεις των τελευταίων ετών, με στόχο την εξυπηρέτηση περισσότερων από 40 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Οι παρεμβάσεις εξελίσσονται σε δύο φάσεις και επηρεάζουν τόσο τις εγκαταστάσεις του Κύριου Αεροσταθμού όσο και τους χώρους στάθμευσης.
Φάση 1
Φάση 2
Οι αλλαγές αυτές έφεραν και νέα δεδομένα στη στάθμευση, με μετακινήσεις και αναβαθμίσεις των χώρων πάρκινγκ.
