21.01.2026 15:00

Το φθηνότερο parking στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» – Όλες οι αλλαγές και τι συμφέρει περισσότερο

21.01.2026 15:00
aerodormio_2101_1920-1080_new

Οι αλλαγές στις εγκαταστάσεις και στους χώρους στάθμευσης δημιουργούν νέα δεδομένα για τους ταξιδιώτες που επιλέγουν να μετακινηθούν με αυτοκίνητο.

Τα έργα επέκτασης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, που ξεκίνησαν το 2025, αποτελούν μία από τις σημαντικότερες αναβαθμίσεις των τελευταίων ετών, με στόχο την εξυπηρέτηση περισσότερων από 40 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Οι παρεμβάσεις εξελίσσονται σε δύο φάσεις και επηρεάζουν τόσο τις εγκαταστάσεις του Κύριου Αεροσταθμού όσο και τους χώρους στάθμευσης.

Τι περιλαμβάνουν τα έργα επέκτασης

Φάση 1

  • Κατασκευή νέου πολυώροφου πάρκινγκ στον χώρο του πρώην Μικρής Διάρκειας 1
  • Επέκταση της πίστας στη βόρεια πλευρά του αεροδρομίου

Φάση 2

  • Επέκταση του Κύριου Αεροσταθμού και της περιοχής Σένγκεν
  • Αναβάθμιση του Δορυφορικού Αεροσταθμού («δορυφορικός» με την έννοια του επικουρικού / βοηθητικού χώρου, όχι δεν έχουμε ακόμα πλατφόρμα εκτόξευσης δορυφόρων…)

Οι αλλαγές αυτές έφεραν και νέα δεδομένα στη στάθμευση, με μετακινήσεις και αναβαθμίσεις των χώρων πάρκινγκ.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Kostas-Tsiaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: Δεν είναι επικοινωνιακός ο διάλογος για τον πρωτογενή τομέα, είναι restart

famellos 776- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Πρόταση για κοινό σχέδιο νόμου των προοδευτικών κομμάτων για Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής – «Το έβαλε στα πόδια ο Μητσοτάκης»

doukas_2101_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: «Καμία αμφισβήτηση στον Ανδρουλάκη – Αλλαγή στρατηγική με προοδευτική διακυβέρνηση, όχι στη Δεξιά»

pierrakakis_2101_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα πλάνα από το πρώτο του Eurogroup ως πρόεδρος – «Πολλές προκλήσεις, κοινή βούληση για συνεργασία»

aerodormio_2101_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το φθηνότερο parking στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» – Όλες οι αλλαγές και τι συμφέρει περισσότερο

