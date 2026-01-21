Το φθηνότερο parking στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» – Όλες οι αλλαγές και τι συμφέρει περισσότερο

Οι αλλαγές στις εγκαταστάσεις και στους χώρους στάθμευσης δημιουργούν νέα δεδομένα για τους ταξιδιώτες που επιλέγουν να μετακινηθούν με αυτοκίνητο.

Τα έργα επέκτασης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, που ξεκίνησαν το 2025, αποτελούν μία από τις σημαντικότερες αναβαθμίσεις των τελευταίων ετών, με στόχο την εξυπηρέτηση περισσότερων από 40 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Οι παρεμβάσεις εξελίσσονται σε δύο φάσεις και επηρεάζουν τόσο τις εγκαταστάσεις του Κύριου Αεροσταθμού όσο και τους χώρους στάθμευσης.

Τι περιλαμβάνουν τα έργα επέκτασης

Φάση 1

Κατασκευή νέου πολυώροφου πάρκινγκ στον χώρο του πρώην Μικρής Διάρκειας 1

Επέκταση της πίστας στη βόρεια πλευρά του αεροδρομίου

Φάση 2

Επέκταση του Κύριου Αεροσταθμού και της περιοχής Σένγκεν

Αναβάθμιση του Δορυφορικού Αεροσταθμού («δορυφορικός» με την έννοια του επικουρικού / βοηθητικού χώρου, όχι δεν έχουμε ακόμα πλατφόρμα εκτόξευσης δορυφόρων…)

Οι αλλαγές αυτές έφεραν και νέα δεδομένα στη στάθμευση, με μετακινήσεις και αναβαθμίσεις των χώρων πάρκινγκ.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Πώς πρέπει να οδηγούμε σε άσχημες καιρικές συνθήκες, αλλά και τι πρέπει να προσέξουμε στο αυτοκίνητό μας

Ποιες είναι οι ακριβότερες παραβάσεις παράνομης στάθμευσης

Κακοκαιρία: Πώς τοποθετούμε τις αντιολισθητικές αλυσίδες και τις χιονοκουβέρτες (video)