Ποιες είναι οι ακριβότερες παραβάσεις παράνομης στάθμευσης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, συγκεκριμένες μορφές παράνομης στάθμευσης κατατάσσονται στις πιο σοβαρές, αντικοινωνικές και επικίνδυνες παραβάσεις, με αυστηρά πρόστιμα και βαριές διοικητικές κυρώσεις.
Με τον Νόμο 5209/2025 του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος βρίσκεται σε πλήρη ισχύ από το 2026, η παράνομη στάθμευση δεν αντιμετωπίζεται πλέον ενιαία. Αντίθετα, κατηγοριοποιείται ανάλογα με τη σοβαρότητα και τον κίνδυνο που προκαλεί, με ορισμένες περιπτώσεις να θεωρούνται πλέον παραβάσεις υψηλής επικινδυνότητας ή αντικοινωνικής συμπεριφοράς.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, το πρόστιμο φτάνει τα 350 ευρώ, συνοδεύεται από αφαίρεση διπλώματος και δεν προβλέπεται καμία έκπτωση ή «χαριστική» αντιμετώπιση.
Η παρεμπόδιση λεωφορείων ή άλλων ΜΜΜ αναγκάζει μεγάλα οχήματα σε απότομους και επικίνδυνους ελιγμούς, διαταράσσει τη ροή της κυκλοφορίας και αυξάνει δραστικά τον κίνδυνο τροχαίων συγκρούσεων.
Οι πεζοί – συμπεριλαμβανομένων παιδιών, ηλικιωμένων και γονέων με καρότσια – αναγκάζονται να κινηθούν στο οδόστρωμα, εκτιθέμενοι άμεσα στα διερχόμενα οχήματα.
Η παρεμπόδιση ραμπών ή ειδικών οδεύσεων καθιστά αδύνατη την ασφαλή μετακίνηση ατόμων με αναπηρία ή προβλήματα όρασης, ωθώντας τα σε σημεία αυξημένου κινδύνου. Θεωρείται -και είναι στην παραγματικότητα- το μέγιστα της αντικοινωνικής συμπεριφοράς.
Τέλος το «καβάτζωμα» θέσης στάθμευσης. Η κατάληψη του οδοστρώματος με αντικείμενα (τελάρα, κάδους, οικοδομικά υλικά κ.λπ.) απαγορεύεται και τιμωρείται αυστηρά, καθότι, πέραν του άθλιου «νεοελληνικού» πλαισίου, μπορεί να προκαλέσει αιφνίδιους ελιγμούς, απώλεια ελέγχου και σοβαρά ατυχήματα.
Ο νέος ΚΟΚ κάνει σαφή διάκριση ανάμεσα σε δύο συχνά συγχεόμενες παραβάσεις:
Γιατί δεν είναι το ίδιο:
Η ράμπα αποτελεί λειτουργική υποδομή μετακίνησης. Η παρεμπόδισή της θεωρείται σοβαρότερη από τη στάθμευση σε μία οριοθετημένη θέση, γι’ αυτό και τιμωρείται αυστηρότερα.
Αν ο οδηγός επαναλάβει την ίδια παράβαση εντός του έτους:
Σε περίπτωση που η παράνομη στάθμευση προκαλέσει ατύχημα, οι κυρώσεις μετατρέπονται σε ποινικές, με ενδεχόμενο ακόμη και φυλάκισης.
Πηγή: autotypos.gr
Διαβάστε επίσης:
Κακοκαιρία: Πώς τοποθετούμε τις αντιολισθητικές αλυσίδες και τις χιονοκουβέρτες (video)
Τα 5 SUV που ξεπούλησαν στην Ελλάδα το 2025 – Οι τιμές
Πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία: Πώς η Volkswagen ενισχύει την οδική ασφάλεια μοιράζοντας στοιχεία
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.