21.01.2026 10:34

Ποιες είναι οι ακριβότερες παραβάσεις παράνομης στάθμευσης

21.01.2026 10:34
klisi_aftokinito_2101_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, συγκεκριμένες μορφές παράνομης στάθμευσης κατατάσσονται στις πιο σοβαρές, αντικοινωνικές και επικίνδυνες παραβάσεις, με αυστηρά πρόστιμα και βαριές διοικητικές κυρώσεις.

Με τον Νόμο 5209/2025 του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος βρίσκεται σε πλήρη ισχύ από το 2026, η παράνομη στάθμευση δεν αντιμετωπίζεται πλέον ενιαία. Αντίθετα, κατηγοριοποιείται ανάλογα με τη σοβαρότητα και τον κίνδυνο που προκαλεί, με ορισμένες περιπτώσεις να θεωρούνται πλέον παραβάσεις υψηλής επικινδυνότητας ή αντικοινωνικής συμπεριφοράς.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το πρόστιμο φτάνει τα 350 ευρώ, συνοδεύεται από αφαίρεση διπλώματος και δεν προβλέπεται καμία έκπτωση ή «χαριστική» αντιμετώπιση.

Οι περιπτώσεις παράνομης στάθμευσης με πρόστιμο 350€

1. Παρεμπόδιση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ)

  • Πρόστιμο: 350€
  • Κύρωση: Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 70 ημέρες

Η παρεμπόδιση λεωφορείων ή άλλων ΜΜΜ αναγκάζει μεγάλα οχήματα σε απότομους και επικίνδυνους ελιγμούς, διαταράσσει τη ροή της κυκλοφορίας και αυξάνει δραστικά τον κίνδυνο τροχαίων συγκρούσεων.

2. Στάθμευση σε πεζοδρόμια και πεζόδρομους

  • Πρόστιμο: 350€
  • Κύρωση: Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 70 ημέρες

Οι πεζοί – συμπεριλαμβανομένων παιδιών, ηλικιωμένων και γονέων με καρότσια – αναγκάζονται να κινηθούν στο οδόστρωμα, εκτιθέμενοι άμεσα στα διερχόμενα οχήματα.

3. Παρεμπόδιση ράμπας ΑμεΑ ή οδεύσεων τυφλών

  • Πρόστιμο: 350€
  • Κύρωση: Αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων για 60 ημέρες

Η παρεμπόδιση ραμπών ή ειδικών οδεύσεων καθιστά αδύνατη την ασφαλή μετακίνηση ατόμων με αναπηρία ή προβλήματα όρασης, ωθώντας τα σε σημεία αυξημένου κινδύνου. Θεωρείται -και είναι στην παραγματικότητα- το μέγιστα της αντικοινωνικής συμπεριφοράς.

4. Απόθεση ή εγκατάλειψη αντικειμένων που παρακωλύουν την κυκλοφορία

  • Πρόστιμο: 350€

Τέλος το «καβάτζωμα» θέσης στάθμευσης. Η κατάληψη του οδοστρώματος με αντικείμενα (τελάρα, κάδους, οικοδομικά υλικά κ.λπ.)  απαγορεύεται και τιμωρείται αυστηρά, καθότι, πέραν του άθλιου «νεοελληνικού» πλαισίου, μπορεί να προκαλέσει αιφνίδιους ελιγμούς, απώλεια ελέγχου και σοβαρά ατυχήματα.

Η κρίσιμη διαφορά: θέση ΑμεΑ ≠ ράμπα ΑμεΑ

Ο νέος ΚΟΚ κάνει σαφή διάκριση ανάμεσα σε δύο συχνά συγχεόμενες παραβάσεις:

Στάθμευση σε οριοθετημένη θέση ΑμεΑ

  • Πρόστιμο: 150€
  • Κατηγορία: Παράβαση Μεσαίας Επικινδυνότητας
  • Κύρωση: Αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων για 60 ημέρες

Παρεμπόδιση ράμπας ΑμεΑ ή οδεύσεων

  • Πρόστιμο: 350€
  • Κύρωση: Αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων για 60 ημέρες
  • Κατηγορία: Αντικοινωνική Παράβαση / Υψηλής Επικινδυνότητας

Γιατί δεν είναι το ίδιο:
Η ράμπα αποτελεί λειτουργική υποδομή μετακίνησης. Η παρεμπόδισή της θεωρείται σοβαρότερη από τη στάθμευση σε μία οριοθετημένη θέση, γι’ αυτό και τιμωρείται αυστηρότερα.

Τι ισχύει σε περίπτωση υποτροπής

Αν ο οδηγός επαναλάβει την ίδια παράβαση εντός του έτους:

  • 1η υποτροπή:
    • Πρόστιμο 1.000€
    • Αφαίρεση διπλώματος για 180 ημέρες
  • 2η υποτροπή:
    • Πρόστιμο 2.000€
    • Αφαίρεση διπλώματος για 1 έτος

Σε περίπτωση που η παράνομη στάθμευση προκαλέσει ατύχημα, οι κυρώσεις μετατρέπονται σε ποινικές, με ενδεχόμενο ακόμη και φυλάκισης.

Πηγή: autotypos.gr

