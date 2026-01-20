Τα 5 SUV που ξεπούλησαν στην Ελλάδα το 2025 – Οι τιμές

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου το 2025 επιβεβαίωσε κάτι που πλέον θεωρείται δεδομένο: Τα SUV δεν είναι απλώς μια δημοφιλής επιλογή, αλλά ο βασικός πυλώνας των ταξινομήσεων.

Από τα B-SUV που καλύπτουν ιδανικά τις ανάγκες της πόλης μέχρι τα μεγαλύτερα C-SUV με οικογενειακό προσανατολισμό, οι αγοραστές επέλεξαν μοντέλα που συνδυάζουν εικόνα, οικονομία χρήσης, τεχνολογία και ευκολία στην καθημερινότητα. Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί. Ορισμένα SUV ξεχώρισαν τόσο έντονα, που ουσιαστικά «ξεπούλησαν» μέσα στη χρονιά. Ακολουθούν τα πέντε SUV με τις περισσότερες ταξινομήσεις το 2025, από το Νο5 μέχρι το απόλυτο best-seller.

#5 – Toyota C-HR – τιμές από 28.300€

Με 3.557 ταξινομήσεις και μερίδιο 3,77%, το Toyota C-HR παραμένει μια σταθερή δύναμη στην κατηγορία των C-SUV. Το coupe σχήμα του εξακολουθεί να το διαφοροποιεί σε μια αγορά γεμάτη «ορθογώνιες» προτάσεις, προσελκύοντας κοινό που δίνει βαρύτητα στο design.

Παράλληλα, η υβριδική τεχνολογία της Toyota λειτουργεί ως βασικό πλεονέκτημα. Χαμηλή κατανάλωση στην πόλη, πολιτισμένη λειτουργία και αποδεδειγμένη αξιοπιστία συνθέτουν ένα πακέτο που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες του Έλληνα οδηγού. Το C-HR δεν είναι το πιο ευρύχωρο της κατηγορίας, όμως απευθύνεται σε όσους θέλουν ένα SUV με χαρακτήρα και ξεκάθαρη ταυτότητα.

#4 – Suzuki Vitara – τιμές από 20.580€

Το Suzuki Vitara ολοκλήρωσε το 2025 με 4.315 ταξινομήσεις και 4,58% μερίδιο αγοράς, αποδεικνύοντας ότι η διαχρονική συνταγή εξακολουθεί να λειτουργεί. Δεν είναι το πιο φανταχτερό SUV της αγοράς, αλλά είναι από τα πιο ισορροπημένα.

Η ήπια υβριδική τεχνολογία, το χαμηλό βάρος και η δυνατότητα τετρακίνησης σε συγκεκριμένες εκδόσεις το καθιστούν ιδιαίτερα ευέλικτο σε κάθε είδους χρήση. Από την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη μέχρι εξορμήσεις εκτός δρόμου, το Vitara κρατά έναν πολυχρηστικό χαρακτήρα που εκτιμάται ιδιαίτερα από το ελληνικό κοινό. Είναι ένα SUV που δεν υπόσχεται υπερβολές, αλλά παραδίδει ουσία.

