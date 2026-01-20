Τριπλασιάστηκε το πρόστιμο της ελεγχόμενης στάθμευσης στην Αθήνα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αυστηρότερο πλαίσιο για τους παραβάτες – Πόσο κοστίζει το παρκάρισμα και πότε ισχύει η χρέωση
Σημαντικές αλλαγές ισχύουν στο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (Σ.Ε.Σ.) του Δήμου Αθηναίων, καθώς το πρόστιμο για τους οδηγούς που δεν καταβάλλουν το αντίτιμο ή υπερβαίνουν τον επιτρεπόμενο χρόνο στάθμευσης τριπλασιάστηκε, ανερχόμενο πλέον στα 30 ευρώ.
Το Σ.Ε.Σ. εφαρμόζεται από τον Νοέμβριο του 2006 με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας στους κεντρικούς άξονες της πόλης, την αποσυμφόρηση περιοχών υψηλής επισκεψιμότητας – όπως το εμπορικό τρίγωνο και το Ιστορικό Κέντρο – και τη διευκόλυνση των οδηγών στην αναζήτηση διαθέσιμων θέσεων.
Το σύστημα καλύπτει 12 ζώνες εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων και περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες θέσεων:
θέσεις επισκεπτών, θέσεις μονίμων κατοίκων, ειδικές θέσεις και θέσεις για δίκυκλα.
Οι θέσεις επισκεπτών ανέρχονται σε 3.463 και διακρίνονται από:
Η χρήση των θέσεων επισκεπτών γίνεται με καταβολή αντιτίμου, το οποίο υπολογίζεται με βάση τη διάρκεια στάθμευσης.
Η μέγιστη επιτρεπόμενη παραμονή είναι 3 ώρες.
Η χρέωση διαμορφώνεται ως εξής:
Η πληρωμή του αντιτίμου μπορεί να γίνει:
Η ελεγχόμενη στάθμευση για τους επισκέπτες εφαρμόζεται:
Την Κυριακή, η στάθμευση στις θέσεις επισκεπτών είναι δωρεάν.
Αντίθετα, στις θέσεις μονίμων κατοίκων και στις ειδικές θέσεις, το καθεστώς ελέγχου ισχύει όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες του χρόνου, χωρίς χρονικό περιορισμό.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται πλέον στην επιβολή κυρώσεων, καθώς το πρόστιμο για μη πληρωμή ή για ληγμένο χρόνο στάθμευσης αυξήθηκε από τα 10 στα 30 ευρώ, γεγονός που σημαίνει τριπλασιασμό του ποσού σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.
Πηγή: autotypos.gr
