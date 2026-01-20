Τριπλασιάστηκε το πρόστιμο της ελεγχόμενης στάθμευσης στην Αθήνα

Αυστηρότερο πλαίσιο για τους παραβάτες – Πόσο κοστίζει το παρκάρισμα και πότε ισχύει η χρέωση

Σημαντικές αλλαγές ισχύουν στο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (Σ.Ε.Σ.) του Δήμου Αθηναίων, καθώς το πρόστιμο για τους οδηγούς που δεν καταβάλλουν το αντίτιμο ή υπερβαίνουν τον επιτρεπόμενο χρόνο στάθμευσης τριπλασιάστηκε, ανερχόμενο πλέον στα 30 ευρώ.

Το Σ.Ε.Σ. εφαρμόζεται από τον Νοέμβριο του 2006 με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας στους κεντρικούς άξονες της πόλης, την αποσυμφόρηση περιοχών υψηλής επισκεψιμότητας – όπως το εμπορικό τρίγωνο και το Ιστορικό Κέντρο – και τη διευκόλυνση των οδηγών στην αναζήτηση διαθέσιμων θέσεων.

Ζώνες και κατηγορίες στάθμευσης

Το σύστημα καλύπτει 12 ζώνες εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων και περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες θέσεων:

θέσεις επισκεπτών, θέσεις μονίμων κατοίκων, ειδικές θέσεις και θέσεις για δίκυκλα.

Οι θέσεις επισκεπτών ανέρχονται σε 3.463 και διακρίνονται από:

κατακόρυφη σήμανση Ρ69 («Ρ – Με πληρωμή»)

λευκή διαγράμμιση στο οδόστρωμα

Πόσο πληρώνουν οι επισκέπτες για στάθμευση

Η χρήση των θέσεων επισκεπτών γίνεται με καταβολή αντιτίμου, το οποίο υπολογίζεται με βάση τη διάρκεια στάθμευσης.

Η μέγιστη επιτρεπόμενη παραμονή είναι 3 ώρες.

Η χρέωση διαμορφώνεται ως εξής:

0,50 € ανά μισή ώρα στάθμευσης

έως τις 2 ώρες, το κόστος φτάνει τα 2 €

2,5 ώρες: 4 €

3 ώρες: 6 €

Τρόποι πληρωμής

Η πληρωμή του αντιτίμου μπορεί να γίνει:

μέσω της εφαρμογής myathenspass με πιστωτική κάρτα

με πιστωτική κάρτα μέσω POS σε εξουσιοδοτημένα περίπτερα και καταστήματα

σε εξουσιοδοτημένα περίπτερα και καταστήματα με την αγορά ξυστής κάρτας στάθμευσης

Πότε ισχύει η χρέωση – Πότε δεν πληρώνω

Η ελεγχόμενη στάθμευση για τους επισκέπτες εφαρμόζεται:

Δευτέρα έως Παρασκευή : 09:00 – 21:00

: 09:00 – 21:00 Σάββατο: 09:00 – 16:00

Την Κυριακή, η στάθμευση στις θέσεις επισκεπτών είναι δωρεάν.

Αντίθετα, στις θέσεις μονίμων κατοίκων και στις ειδικές θέσεις, το καθεστώς ελέγχου ισχύει όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες του χρόνου, χωρίς χρονικό περιορισμό.

Τριπλάσιο πρόστιμο για όσους δεν πληρώνουν

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται πλέον στην επιβολή κυρώσεων, καθώς το πρόστιμο για μη πληρωμή ή για ληγμένο χρόνο στάθμευσης αυξήθηκε από τα 10 στα 30 ευρώ, γεγονός που σημαίνει τριπλασιασμό του ποσού σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.

