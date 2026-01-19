Σημαντική αλλαγή στο Gov.gr Wallet – Τι ισχύει πλέον αν σου πάρουν το δίπλωμα;

Τι αλλάζει οριστικά στους ελέγχους της Τροχαίας, γιατί πλέον δεν μπορεί να επιδειχθεί ούτε ψηφιακά όταν έχει αφαιρεθεί

Μέχρι πρόσφατα, ίσχυε ένα παράδοξο: ενώ το δίπλωμα οδήγησης μπορούσε να έχει αφαιρεθεί λόγω παράβασης, στο Gov.gr Wallet εξακολουθούσε να εμφανίζεται κανονικά. Βέβαια, σε ενδεχόμενο έλεγχο, ακόμα και αν ο οδηγός το έδειχνε ψηφιακά, η αφαίρεση διασταυρωνόταν ηλεκτρονικά και το πρόστιμο ή οι κυρώσεις επιβάλλονταν κανονικά.

Αυτό, όμως, αλλάζει πλέον οριστικά.

Τι ισχύει από εδώ και στο εξής

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κάθε φορά που ανακαλείται η άδεια οδήγησης το αντίστοιχο έγγραφο παύει να εμφανίζεται άμεσα στο Gov.gr Wallet. Με απλά λόγια, δεν μπορεί πλέον να επιδειχθεί ούτε καν ψηφιακά, καθώς «εξαφανίζεται» από την εφαρμογή.

Ο πολίτης ενημερώνεται αυτόματα μόλις ανοίξει το Gov.gr Wallet, όπου εμφανίζεται σχετικό μήνυμα που τον πληροφορεί για την ανάκληση και το ποιο έγγραφο αφορά.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Η ακριβότερη BMW στην Ελλάδα έχει 748 ίππους – Πόσο κοστίζει

Θα καταργηθεί το πίσω τζάμι στα αυτοκίνητα;

Το πρώτο εργοστάσιο, όπου ρομπότ κατασκευάζουν ολόκληρο το αυτοκίνητο, αναμένεται να ανοίξει στην Κίνα ή τις ΗΠΑ έως το 2030 (videos)