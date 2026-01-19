Σημαντική αλλαγή στο Gov.gr Wallet – Τι ισχύει πλέον αν σου πάρουν το δίπλωμα;

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τι αλλάζει οριστικά στους ελέγχους της Τροχαίας, γιατί πλέον δεν μπορεί να επιδειχθεί ούτε ψηφιακά όταν έχει αφαιρεθεί
Μέχρι πρόσφατα, ίσχυε ένα παράδοξο: ενώ το δίπλωμα οδήγησης μπορούσε να έχει αφαιρεθεί λόγω παράβασης, στο Gov.gr Wallet εξακολουθούσε να εμφανίζεται κανονικά. Βέβαια, σε ενδεχόμενο έλεγχο, ακόμα και αν ο οδηγός το έδειχνε ψηφιακά, η αφαίρεση διασταυρωνόταν ηλεκτρονικά και το πρόστιμο ή οι κυρώσεις επιβάλλονταν κανονικά.
Αυτό, όμως, αλλάζει πλέον οριστικά.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κάθε φορά που ανακαλείται η άδεια οδήγησης το αντίστοιχο έγγραφο παύει να εμφανίζεται άμεσα στο Gov.gr Wallet. Με απλά λόγια, δεν μπορεί πλέον να επιδειχθεί ούτε καν ψηφιακά, καθώς «εξαφανίζεται» από την εφαρμογή.
Ο πολίτης ενημερώνεται αυτόματα μόλις ανοίξει το Gov.gr Wallet, όπου εμφανίζεται σχετικό μήνυμα που τον πληροφορεί για την ανάκληση και το ποιο έγγραφο αφορά.
