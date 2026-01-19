search
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

19.01.2026 13:56

Η ακριβότερη BMW στην Ελλάδα έχει 748 ίππους – Πόσο κοστίζει

Η BMW διαθέτει στην Ελλάδα το ακριβότερο μοντέλο της ιστορίας της, συνδυάζοντας 748 ίππους με τιμή που αγγίζει τις 235.000 ευρώ.

Η ελληνική αγορά δεν φημίζεται για τις υπερβολές της, ειδικά όταν μιλάμε για αυτοκίνητα με τιμές που ξεπερνούν τα 200.000 ευρώ. Κι όμως, υπάρχει πλέον ένα μοντέλο που δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας για το ποιο είναι το ακριβότερο BMW που μπορεί να αποκτήσει κανείς σήμερα στη χώρα μας. Η BMW XM Label είναι αυτή τη στιγμή η κορυφαία και ακριβότερη πρόταση της BMW στην Ελλάδα, με τιμή 234.673 ευρώ και απόδοση 748 ίππων, αποτελώντας ταυτόχρονα το ισχυρότερο αυτοκίνητο παραγωγής που έχει κατασκευάσει ποτέ η μάρκα.

Η XM Label δεν είναι απλώς μια πιο δυνατή εκδοχή ενός μεγάλου SUV. Είναι ένα μοντέλο με ιδιαίτερο ειδικό βάρος για τη BMW, καθώς πρόκειται για το πρώτο αυτοκίνητο που εξελίχθηκε εξ ολοκλήρου από τη BMW M μετά τη θρυλική M1. Αυτό από μόνο του αρκεί για να εξηγήσει γιατί η XM δεν ακολουθεί καμία γνωστή συνταγή της φίρμας.

