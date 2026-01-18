search
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

18.01.2026 16:36

Το πιο στιλάτο premium B-SUV με 272 ίππους και τιμή 27.450 ευρώ – Ποιο είναι

18.01.2026 16:36
amaxi1 (3)

Στην ελληνική αγορά των αυτοκινήτων B-SUV, εκεί όπου ο ανταγωνισμός έχει ανέβει σε επίπεδα… C-SUV, υπάρχουν κάποιες προτάσεις που δεν προσπαθούν απλώς να ακολουθήσουν τις τάσεις.

Παίζουν σε άλλο γήπεδο. Όχι μόνο σε επίπεδο σχεδίασης, αλλά και σε τεχνολογία, επιδόσεις και – πλέον – τιμή. Και όταν ένα premium, αμιγώς ηλεκτρικό SUV με 272 ίππους κατεβαίνει κάτω από τις 28.000 ευρώ, τότε η συζήτηση αλλάζει εντελώς. Η περίπτωση που ξεχωρίζει αυτή την περίοδο είναι το smart #1, ένα μοντέλο που από την πρώτη στιγμή λανσαρίσματος έδειξε ότι η «νέα» smart δεν έχει καμία σχέση με ό,τι γνωρίζαμε στο παρελθόν. Και σήμερα, με όφελος που φτάνει τα 9.500 ευρώ, μετατρέπεται σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες αγορές της κατηγορίας.

Η βασική έκδοση του smart #1 με 272 ίππους είχε αρχική τιμή 36.950 ευρώ. Χάρη στον συνδυασμό της κρατικής επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και της τρέχουσας προωθητικής ενέργειας της μάρκας, η τελική τιμή διαμορφώνεται στα 27.450 ευρώ, με συνολικό όφελος 9.500 ευρώ. Σε αυτά τα χρήματα, μιλάμε πλέον για ένα αυτοκίνητο που κοστίζει όσο ένα καλά εξοπλισμένο B-SUV με θερμικό κινητήρα, αλλά προσφέρει επιδόσεις και τεχνολογία άλλου επιπέδου.

Η συνέχεια στο autotypos.

