Ράλι Ντακάρ: Νικητής για 6η φορά ο Αλ Ατίγια

Ο Καταριανός οδηγός, Νάσερ Αλ Ατίγια, επικράτησε σήμερα (17/1) για έκτη (!) φορά στην καριέρα του στο Ράλι Ντακάρ, μετά την 13η και τελευταία ειδική διαδρομή αυτού του θρυλικού αγώνα, ο οποίος διεξάγεται στη Σαουδική Αραβία από το 2020.

Ο Αλ Ατίγια, ο οποίος θριάμβευσε στις αντίστοιχες διοργανώσεις το 2011, το 2015, το 2019, το 2022 και το 2023, χάρισε στην Dacia την πρώτη της νίκη στον αγώνα, μόλις στη δεύτερη συμμετοχή της. Παράλληλα, ο Βέλγος συνοδηγός του, Φαμπιάν Λιρκίν, ο οποίος προηγουμένως συνεργαζόταν με τον θρυλικό Γάλλο οδηγό, Σεμπάστιαν Λεμπ, πέτυχε την πρώτη του νίκη στο Ντακάρ. Ο 55χρονος οδηγός διαχειρίσθηκε στρατηγικά τον αγώνα, παίρνοντας το προβάδισμα στην συνολική βαθμολογία από την αρχή.

Τερμάτισε ένατος στο τελικό στάδιο, μια χρονομετρημένη διαδρομή 105 χιλιομέτρων γύρω από την πόλη Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά κατάφερε να διατηρήσει ένα προβάδισμα σχεδόν 10 λεπτών στην συνολική βαθμολογία έναντι του Ισπανού, Νάνι Ρόμα (Ford), ενώ ο Λεμπ στη δέκατη συμμετοχή του, τερμάτισε δεύτερος στην τελική φάση κι’ έχασε οριακά το βάθρο της γενικής κατάταξης με ένα άλλο Dacia.

