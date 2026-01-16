Οι βρετανοί οδηγοί που στρέφονται στα ηλεκτρικά οχήματα προτιμούν το… πράσινο χρώμα

Οι βρετανοί οδηγοί που στρέφονται στα ηλεκτρικά οχήματα ηγούνται μιας αλλαγής στις προτιμήσεις τους για τα χρώματα, καθώς τα αυτοκίνητα με πράσινο χρώμα που πωλήθηκαν το 2025 έφτασαν στον υψηλότερο όγκο των τελευταίων 20 ετών, δήλωσε σήμερα ο φορέας του κλάδου SMMT.

Τα χρώματα των αυτοκινήτων σπάνια έχουν σημασία ως επιχειρηματική μέτρηση, αλλά μπορούν να αντικατοπτρίζουν τις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις. Τα τελευταία χρόνια, αυτές οι προτιμήσεις έχουν περιοριστεί σε απλές αποχρώσεις του γκρι, ωθώντας τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Fiat, Olivier Francois, το 2023 να ξεκινήσει μια καμπάνια που προωθεί πιο χαρούμενους τόνους, αναφέρει το Reuters.

Οι βρετανοί οδηγοί, συνδέοντας το πράσινο χρώμα με την προσπάθεια απαλλαγής της χώρας από τις εκπομπές άνθρακα, αγόρασαν 99.793 πράσινα αυτοκίνητα φέτος, 46,3% περισσότερα από ό,τι το 2024, φτάνοντας σχεδόν το 5% του συνόλου των πωληθέντων αυτοκινήτων, δήλωσε η SMMT.

Αυτό συμβαίνει καθώς τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα -είτε ηλεκτρικά με μπαταρία, υβριδικά-ηλεκτρικά είτε plugin-hybrid- έφτασαν πέρυσι σε μερίδιο αγοράς άνω του 48% στο Ηνωμένο Βασίλειο, χάρη σε ένα εθνικό πρόγραμμα που στοχεύει στην επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών άνθρακα έως το 2035.

Οι πωλήσεις πράσινων ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία σχεδόν διπλασιάστηκαν σε 23.249 μονάδες, πρόσθεσε η SMMT.

«Οι κατασκευαστές ανταποκρίνονται επεκτείνοντας τις σειρές μοντέλων, τα χρώματα και τα φινιρίσματα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της SMMT, Μάικ Χόους.

Το γκρι, ωστόσο, παρέμεινε το πιο δημοφιλές χρώμα για όγδοη συνεχόμενη χρονιά, ακολουθούμενο από το μαύρο -την κορυφαία επιλογή για πολυτελή αυτοκίνητα- το μπλε και το λευκό.

Οι εκπτώσεις της βιομηχανίας για ηλεκτρικά οχήματα είναι «μη βιώσιμες», καθώς ο αριθμός των νέων αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεπέρασε τα δύο εκατομμύρια πέρυσι για πρώτη φορά από την πανδημία, αναφέρει το BBC.

Σχεδόν 500.000 από τα καινούργια αυτοκίνητα που πωλήθηκαν ήταν ηλεκτρικά, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Κατασκευαστών και Εμπόρων Αυτοκινήτων (SMMT).

Ο διευθύνων σύμβουλος της SMMT, Μάικ Χόους, χαιρέτισε αυτό που χαρακτήρισε ως «λογικά σταθερό αποτέλεσμα εν μέσω δύσκολων οικονομικών και γεωπολιτικών αντιξοοτήτων».

Ωστόσο, οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν αυξάνονταν αρκετά γρήγορα ώστε να επιτευχθούν οι επίσημοι στόχοι, είπε, προειδοποιώντας για ένα αυξανόμενο χάσμα μεταξύ της καταναλωτικής ζήτησης και των φιλοδοξιών της κυβέρνησης. Εκπτώσεις αξίας χιλιάδων ανά όχημα ήταν «μη βιώσιμες», είπε.

Συνολικά, 2.020.373 νέα αυτοκίνητα ταξινομήθηκαν το 2025, το τρίτο συνεχόμενο έτος ανάπτυξης και το υψηλότερο σύνολο από την πανδημία. Ωστόσο, ήταν ακόμα πολύ λιγότερο από τα 2,3 εκατομμύρια που πουλήθηκαν το 2019. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιπροσώπευσαν 473.340 νέες ταξινομήσεις πέρυσι, με μερίδιο αγοράς 23,4%.

Αυτή ήταν μια σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2024, αλλά εξακολουθεί να είναι κάτω από τον πρωταρχικό στόχο της κυβέρνησης του 28%, στο πλαίσιο της Εντολής για Οχήματα Μηδενικών Εκπομπών (Εντολή ZEV).

Η εντολή ορίζει ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες που δεν πωλούν αρκετά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ως ποσοστό των συνολικών πωλήσεών τους, μπορούν να αντιμετωπίσουν βαριά πρόστιμα.

Ωστόσο, υπάρχουν ενσωματωμένες στους κανόνες παραχωρήσεις που μπορούν να τους επιτρέψουν να αποφύγουν τις κυρώσεις, για παράδειγμα μειώνοντας τις εκπομπές από άλλα οχήματα των στόλων τους ή αγοράζοντας πλεονάζουσες «πιστώσεις εκπομπών» από κατασκευαστές που υπερβαίνουν τους δικούς τους στόχους.

Αυτές οι «ευελιξίες» επεκτάθηκαν τον Απρίλιο, μετά από έντονες πιέσεις από ορισμένους κατασκευαστές, ενώ τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις μειώθηκαν.

Ωστόσο, ο Μάικ Χόους προειδοποίησε ότι ακόμη και έτσι, οι αυτοκινητοβιομηχανίες έπρεπε να προσφέρουν μεγάλες εκπτώσεις για να πουλήσουν αρκετά ηλεκτρικά μοντέλα. Η SMMT εκτιμά ότι αυτές οι εκπτώσεις άξιζαν πάνω από 5 δισεκατομμύρια λίρες πέρυσι, ή περίπου 11.000 λίρες για κάθε ηλεκτρικό όχημα που πωλήθηκε.

Διαβάστε επίσης:

Το αμιγώς ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι ένα αυτοκίνητο με το οποίο ο οδηγός μπορεί να συνομιλεί με φυσικό τρόπο (photos)

Η Citroën αναδεικνύει το εύρος της δημιουργικότητας και της καινοτομίας της με τα εντυπωσιακά, πρωτότυπα μοντέλα της

Οδηγούμε το BYD Atto2 177 ps (photos)