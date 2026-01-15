Οδηγούμε το BYD Atto2 177 ps (photos)

Η BYD θέλοντας να έχει παρουσία σε όλες τις κατηγορίες, αποφάσισε να διευρύνει την γκάμα της. Το Atto2 βρίσκεται ανάμεσα στο Dolphin και το Atto3. Συνδυάζει compact εξωτερικές διαστάσεις, εσωτερική ευρυχωρία, υψηλή τεχνολογία και πολύ καλή οδηγική συμπεριφορά.

Έχει μήκος 4,31 μέτρα, πλάτος 1,83 μέτρα και ύψος 1,67 μέτρα, κάτι που στη πράξη σημαίνει ικανοποιητικούς χώρους στην καμπίνα. Το μεταξόνιο των 2,62 μέτρων υποστηρίζει τους διαθέσιμους χώρους, ενώ οι τροχοί είναι ακροβολισμένοι στις άκρες του αμαξώματος. Υπάρχουν κοντοί εμπρός και πίσω πρόβολοι, καθώς και βελτιωμένες γωνίες προσέγγισης και διαφυγής, ενισχύοντας την SUV εικόνα του αυτοκινήτου. Το εμπρόσθιο τμήμα του οχήματος περιλαμβάνει κομψά ενσωματωμένους full LED προβολείς και λεπτά φώτα ημέρας, τα οποία συνδυάζονται αρμονικά με τη φωτεινή επένδυση της μάσκας. Το πλαϊνό τμήμα ξεχωρίζει για τις διακοσμητικές επενδύσεις, ενώ υπάρχουν κάποιες σχεδιαστικές λεπτομέρειες που αναδεικνύουν τον όγκο του. Στο πίσω μέρος ξεχωρίζει η αεροτομή, η οποία βρίσκεται πάνω από μια φωτεινή μπάρα που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του αυτοκίνητο, τα πίσω φωτιστικά σώματα που έχουν το σχήμα του αριθμού 8 καθώς και το Mobius Infinity Ring που συμβολίζει με τη σειρά του την ατελείωτη καλοτυχία.

Το εσωτερικό είναι γνωστό από τα άλλα μοντέλα της κινέζικης εταιρείας, με τα υλικά να έχουν καλή ποιότητα και οι χώροι να είναι ικανοποιητικοί. Η σχεδίαση του ταμπλό έχει απλές και καθαρές γραμμές, ενώ η καμπίνα διαθέτει μαλακά υλικά.

Η αρχιτεκτονική e-Platform 3.0 της BYD, η οποία είναι σχεδιασμένη ειδικά για ηλεκτρικά οχήματα, εξασφαλίζει ένα εντελώς επίπεδο δάπεδο, γεγονός που εγγυάται μεγάλους χώρους για τους πίσω επιβάτες. Υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών που δίνει όλη την απαραίτητη πληροφόρηση για την κατάσταση του αυτοκινήτου στον οδηγό, ενώ υπάρχει δυνατότητα επιλογής για το μέγεθος της οθόνης του συστήματος infotainment 10,1 ίντσες σε ανώτερες εκδόσεις.

Ο ηλεκτροκινητήρας είναι τοποθετημένος μπροστά και αποδίδει 177 ίππους και 290 Nm ροπής. Η επιτάχυνση από την στάση μέχρι τα πρώτα 100χλμ/ώρα έρχεται σε 7,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα είναι 163 χλμ./ώρα. Η μπαταρία είναι τύπου Blade Battery χωρητικότητας 45,12 kWh. Η μέση κατανάλωση κατά τη διάρκεια της δοκιμής μας κυμάνθηκε στις 14kWh, γεγογός που μας έδωσε πραγματική αυτονομία 310 χιλιομέτρων, ενώ στην πόλη η κατανάλωση πέφτει στις 11kWh δίνοντας αυτονομία άνω των 400 χιλιομέτρων. Το μοντέλο προσφέρει δυνατότητα φόρτισης DC 65kW, η οποία επιτρέπει την επαναφόρτιση της μπαταρίας από το 10% στο 80% της συνολικής χωρητικότητας σε 37 λεπτά, ενώ από το 30% στο 80% απαιτούνται 28 λεπτά. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται ένας τριφασικός φορτιστής AC 11kW, ο οποίος μπορεί να φορτίσει τη μπαταρία από πλήρη αποφόρτιση στο 100% σε 5,5 ώρες.

Η ανάρτηση κατά τη διάρκεια της οδήγησης παρουσίασε μικρές αναπηδήσεις στις εγκάρσιες ανωμαλίες του οδοστρώματος, ενώ στις κλειστές στροφές θα εμφανιστούν δείγματα υποστροφής. Εμπρός χρησιμοποιούνται γόνατα ΜακΦέρσον, με την αίσθηση του τιμονιού να είναι καλή, ενώ πίσω χρησιμοποιείται ημιάκαμπτος άξονας. Κατά τη διάρκεια της οδήγησης είχαμε τέσσερα προγράμματα οδήγησης (Eco, normal, sport, snow) που εξασφαλίζουν κίνηση κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες σε αστικό περιβάλλον.

Γενικά είναι ένα καλοστημένο αυτοκίνητο, με καλή ποιότητα κύλισης, με πλούσιο εξοπλισμό και όλα τα συστήματα ασφαλείας. Επίσης, η άνεση της ανάρτησης μπορεί να λογιστεί στα θετικά, ενώ στα αρνητικά βάζουμε την μικρή αυτονομία όταν ο οδηγός κληθεί να οδηγήσει στον αυτοκινητόδρομο, τον αεροδυναμικό θόρυβο, αλλά και τις θέσεις των πίσω επιβατών που είναι πολύ χαμηλά. Το μοντέλο έχει αποσπάσει 5 αστέρια από τον Ανεξάρτητο Οργανισμό Δοκιμών, EuroNCAP, ζυγίζει 1550 κιλά που είναι καλή τιμή για ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ενώ ο κύκλος στροφής είναι 10,5, γεγονός που του δίνει μεγάλη ευελιξία μέσα στην πόλη. Η βασική έκδοση ξεκινάει από τα 27.490 ευρώ, χωρίς την κρατική επιδότηση.

