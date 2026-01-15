Το Renault Filante ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη γαλλική μάρκα (photos)

Το Renault Filante ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην γαλλική μάρκα. Η ονομασία παραπέμπει διπλά στην κληρονομιά της Renault.

Αφενός στο Εtoile Filante, το θρυλικό πρωτότυπο που κατέρριψε παγκόσμια ρεκόρ ταχύτητας στις αλυκές Bonneville το 1956 και αφετέρου, στο Renault Filante Record 2025, το αμιγώς ηλεκτρικό concept που με αεροδυναμική σχεδίαση εμπνευσμένη από την αεροναυπηγική, σημείωσε νέο ρεκόρ αποδοτικότητας τον Δεκέμβριο του 2025 διανύοντας 1.008 χιλιόμετρα σε λιγότερο από 10 ώρες, με μέση ταχύτητα 102χλμ/ώρα και κατανάλωση μόλις 7,8 kWh/100 χλμ.

Με σμιλεμένες γραμμές, κομψή σιλουέτα και έντονο χαρακτήρα, το μοντέλο αποτελεί μια premium πρόταση. Σχεδιάστηκε στο Renault Technocentre στη Γαλλία σε στενή συνεργασία με τη Renault Korea. Οι αναλογίες του αμαξώματος (μήκος 4.91 μ, πλάτος 1.89 μ, ύψος 1.63 μ) αποπνέουν δυναμισμό, ενώ η ρέουσα γραμμή οροφής, οι έντονες καμπύλες και οι μεγάλοι τροχοί ενισχύουν τον premium χαρακτήρα.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη σχεδίαση της μάσκας, με τρισδιάστατη φωτιζόμενη δομή. Στο πίσω μέρος, τα εξαιρετικά λεπτά LED φωτιστικά σώματα, η αεροδυναμική σχεδίαση και η ενσωματωμένη αεροτομή δημιουργούν μια δυναμική προηγμένη εικόνα.

Το Renault Filante εξοπλίζεται με το νέας γενιάς OpenR Panorama, ένα προηγμένο σύστημα infotainment συμβατό με Android Automotive, που ξεχωρίζει για το γρήγορο προς τον χρήστη περιβάλλον του, με εργονομία αντίστοιχη ενός smartphone. Ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιεί τις αγαπημένες του εφαρμογές, να διαχειρίζεται την πλοήγηση ή τις λειτουργίες του οχήματος μέσω φωνητικών εντολών, αξιοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη. Η οθόνη συνοδηγού 12,3 ιντσών προσφέρει πρόσβαση σε πληθώρα ψηφιακών λειτουργιών.

Το μοντέλο εξοπλίζεται με το full hybrid E-Tech 250 ίππων, που συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.5 λίτρων 150 ίππων με δύο ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας συνολικά έως 565 Nm ροπής. Η αρχιτεκτονική σειράς-παράλληλης υβριδικής λειτουργίας εξασφαλίζει υψηλή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση και εκπομπές CO₂ μόλις 106 γρ/χλμ χωρίς ανάγκη φόρτισης.

Ο θερμικός κινητήρας λειτουργεί σε κύκλο Miller, με λόγο συμπίεσης 14:1, άμεσο ψεκασμό 350 bar και μεταβλητό χρονισμό βαλβίδων e-CVVT, τόσο στην εισαγωγή όσο και στην εξαγωγή. Το αποτέλεσμα είναι άμεση απόκριση, δυνατές επιταχύνσεις, διακριτική λειτουργία και ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση, χάρη στη σχεδόν συνεχόμενη ηλεκτρική υποβοήθηση.

Τέλος, η ηλεκτρική ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρία ιόντων λιθίου 1,64 kWh, τάσης 316 V, αποτελούμενη από 86 κυψέλες σε δύο μονάδες. Με αυτή τη χωρητικότητα, μπορεί να κινείται έως και 75% του χρόνου σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία στην πόλη, ανάλογα με τις συνθήκες.

