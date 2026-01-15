Τα πιο ασφαλή αυτοκίνητα για το 2025 σύμφωνα με το Euro NCAP (photos/videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο Ανεξάρτητος Οργανισμός Αξιολόγησης Αυτοκινήτων, Euro NCAP ανακοίνωσε τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα για το 2025.
Το αυτοκίνητο με την υψηλότερη βαθμολογία ήταν η Mercedes CLA η οποία κατέκτησε την κορυφή στην κατηγορία μικρών οικογενειακών αυτοκινήτων και κέρδισε τον τίτλο του καλύτερου αυτοκινήτου του 2025. Κατάφερε να πάρει 94% στην προστασία επιβατών, 89% στην προστασία παιδιών, 93% στην προστασία ευάλωτων χρηστών των δρόμων και 85% για τα συστήματα ασφαλείας.
Το καλύτερο μεγάλο οικογενειακό αυτοκίνητο αναδείχθηκε το Tesla Model 3 που κατάφερε να πάρει 90% στην προστασία επιβατών, 93% στην προστασία παιδιών, 89% στην προστασία ευάλωτων χρηστών των δρόμων και 87% για τα συστήματα ασφαλείας.
Στην κατηγορία το καλύτερο μικρό SUV ήταν το Tesla Model Y που κατάφερε να πάρει 91% στην προστασία επιβατών, 93% στην προστασία παιδιών, 84% στην προστασία ευάλωτων χρηστών των δρόμων και 92% για τα συστήματα ασφαλείας.
Στην κατηγορία το καλύτερο μεγάλο SUV ήταν το smart#5 που κατάφερε να πάρει 88% στην προστασία επιβατών, 93% στην προστασία παιδιών, 84% στην προστασία ευάλωτων χρηστών των δρόμων και 92% για τα συστήματα ασφαλείας.
Στην κατηγορία τα καλύτερα στην κατηγορία City και Supermini ήταν το Mini Cooper E που κατάφερε να πάρει 89% στην προστασία επιβατών, 87% στην προστασία παιδιών, 77% στην προστασία ευάλωτων χρηστών των δρόμων και 79% για τα συστήματα ασφαλείας.
Τέλος, στην κατηγορία το καλύτερο πολυτελές ήταν το Polestar 3 που κατάφερε να πάρει 90% στην προστασία επιβατών, 93% στην προστασία παιδιών, 79% στην προστασία ευάλωτων χρηστών των δρόμων και 83% για τα συστήματα ασφαλείας.
