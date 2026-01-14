Το BYD Atto2 Comfort προσφέρει αυτονομία 430 χιλιομέτρων (photos)

Το BYD Atto2 Comfort εξοπλίζεται με μπαταρία τύπου Blade Battery χωρητικότητας 64,8 kWh, προσφέροντας αυτονομία 430 χιλιομέτρων με μικτή χρήση. Ο ηλεκτροκινητήρας ισχύος 204 ίππων και ροπής 310 Nm εξασφαλίζει δυναμικές επιδόσεις, με επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα σε 7,9 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 160 χλμ/ώρα.

Η DC ταχεία φόρτιση είναι 155 kW, επιτρέποντας φόρτιση από 30% σε 80% σε μόλις 19 λεπτά. Παράλληλα, ο στάνταρ τριφασικός φορτιστής AC 11 kW εξασφαλίζει πλήρη φόρτιση σε λίγο πάνω από 7 ώρες, προσφέροντας άνεση για καθημερινή χρήση και νυχτερινή φόρτιση στο σπίτι.

Η έκδοση Comfort έρχεται με αλλαγές στο εσωτερικό. Τα εμπρός καθίσματα έχουν προσκέφαλο που δεν είναι ενσωματωμένο σε αυτά, ενώ στο πίσω κάθισμα έχει τοποθετηθεί και τρίτο για τον επιβάτη που θα καθίσει στο κέντρο. Παράλληλα, ο μοχλός επιλογής της κίνησης του αυτοκινήτου έχει μεταφερθεί στην κολώνα του τιμονιού απελευθερώνοντας χώρο στην κεντρική κονσόλα. Στο εσωτερικό θα φιλοξενηθούν με άνεση 5 επιβάτες, ενώ οι αποσκευές τους θα φιλοξενηθούν στον αντίστοιχο χώρο χωρητικότητας 450 λίτρων, που αυξάνεται στα 1.370 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.

Στην ανάρτηση έχει υιοθετηθεί η δοκιμασμένη λύση των γονάτων MacPherson εμπρός, ενώ πίσω τοποθετήθηκε ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων για καλύτερη διαχείριση του βάρους και της ισχύος, κάτι που συμβάλει θετικά στην οδική συμπεριφορά και την άνεση των επιβατών. Τέλος, έχει δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς. Η τιμή του μοντέλου είναι 36.990 ευρώ, που μετά την κρατική επιδότηση και το μπόνους της εταιρείας διαμορφώνεται στα 29.990 ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Η Volkswagen παρέδωσε περίπου 4,73 εκατομμύρια οχήματα παγκοσμίως το 2025

DS Automobiles: Μια προεδρική έκθεση για την 50ή Retromobile

Η Ευρώπη θα εκδώσει νέες οδηγίες για την τιμολόγηση των κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων